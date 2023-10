ŠVAJCARSKA JEDVA IŠČUPALA BOD: Potpuna ludnica, Belorusija umalo napravila senzaciju, Česi se namučili protiv Farana

Fudbaleri Belorusije uneli su totalnu pometnju u grupu I kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Nemačkoj.

Nakon što su pre tri dana uzeli bod protiv Rumunije, večeras su priredili iznenađenje i odigrali 3:3 sa Švajcarskom u Sent Galenu. Belorusija je do 89. minuta vodila sa 3:1, ali joj to nije bilo dovoljno za pobedu i prvorazrednu senzaciju.

Ništa u prvom poluvremenu nije slutilo da ovo može da se desi, domaćin je dominirao i poveo pogotkom Šaćirija u 28. minutu.

U nastavku je Švajcarska imala još veću inicijativu, ali je ispoljila ogromne slabosti u defanzivi, koje su Belorusi surovo kažnjavali.

Strelci za Švajcarsku bili su Džerdan Šaćiri u 28, Manuel Akunđi u 89. i Zeki Amduni u 90. minutu.

Golove za Belorusiju postigli su Maks Ebong u 61, Denis Poljakov u 69. i Dimitris Antilevski u 84. minutu.

Švajcarska je prva u grupi sa 15 poena, a Belorusija je na petom mestu sa šest bodova.

U narednom kolu, Švajcarska će gostovati Izraelu, dok će Belorusija dočekati Andoru.

Večeras u ovoj grupi igraju Rumunija i Andora, dok je duel između takozvanog Kosova i Izraela odložen.

Češka je teškom mukom kod kuće došla do pobede nad Farskim Ostrvima, 1:0 (0:0).

Dugo im je trebalo da probiju čvrstu odbranu gostiju, na kraju uspeli su to iz penala.

Strelac u 76. minutu bio je vezista Vest Hema, Tomas Suček.

Česi su tako došli do treće pobede i sada su drugi sa 11 bodova.

U narednom kolu 17. novembra gostuju reprezentaciji Poljske.

Kurir sport