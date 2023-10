VESLI SING POSLE PRVOG POGOTKA U DRESU ČUKARIČKOG: Gol mi mnogo znači, spremni smo za izazove koji nas čekaju

U poslednjem meču pred reprezentativnu pauzu Čukarički je remizirao sa gradskim rivalom Voždovcem (1:1).

Gosti su imali prednost posle prvog poluvremena, ali je ulaskom u igru Južnoafrikanac Vesli Luter Sing promenio stanje stvari na terenu. I krajnji rezultat, s obzirom da je u 52. minutu prvim golom u dresu Čukaričkog svom timu obezbedio bod.

- Bio je to vrlo važan momenat za mene, pre svega na polju samopouzdanja. Svaki igrač želi da provodi više vremena na terenu, tako je i sa mnom. Ipak, svestan sam da nisam prošao pripremni period sa ekipom, da nekoliko meseci nisam imao takmičarsku utakmicu. Drago mi je da sam dobio šansu, nadam se da ću uskoro zaslužiti da budem i među starterima, ali naravno sve je na stručnom štabu mog novog tima – kazao je Sing, koji je potom nastavio:

- Rezultati protiv Genka i Voždovca nisu bili zadovoljavajući. Želimo više, zbog toga moramo da nastavimo da još jače radimo i da se spremamo za naporni period i ritam mečeva koji slede.

A ritam će zaista biti paklen po Čukarički, sledi derbi kola i gostovanje u Novom Pazaru u petak, potom duel protiv Fiorentine u okviru trećeg kola Lige konferencije u Italiji, pa još jedan superligaški derbi protiv Vojvodine. Ne treba zaboraviti ni meč Kupa Srbije sa novobeogradskim Radničkim, te duele protiv TSC-a na Banovom brdu i Fiorentine u Leskovcu, zatim gostovanja Partizanu i Radničkom u Nišu.

- Mnogo je izazova pred nama, zbog toga nam je i pauza mnogo značila. Odradili smo i mini pripreme, a za raspored i igranje na tri fronta je i pravljena ova ekipa. Za sada razmišljamo samo o gostovanju u Novom Pazaru, protiv izuzetno kvalitetne ekipe, sa sjajnim pojedincima. Radujemo se takvim duelima. Imamo dovoljan broj kvalitetenih igrača, spremni smo za sve izazove koji nas očekuju do kraja prvog dela sezone.

Istakao je Sing da je Čukarički spoj mladosti i iskustva, a posebno je pohvalio talentovane igrače iz podmlatka.

- Slično je bilo na primer i u mom prethodnom klubu Kopenhagenu, koji je imao veliki broj mladih igrača. Ali, ne sa takvom ulogom na terenu kao što je slučaj u Čukaričkom, pa čak i u evropskim mečevima. To je svakako sjajna stvar za svaki klub, mladi igrači daju posebnu energiju, posebno to važi za one koji su ponikli u klubu – kazao je Sing.

