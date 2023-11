"PUNO NAM JE SRCE KADA NA GOSTOVANJIMA VIDIMO TOLIKO GROBARA" Nikolić se obratio navijačima posle pobede u Kupu!

Fubaleri Partizana savladali su ekipu Jedinstva sa Uba u 1/16 finala Kupa Srbije.

Rezultat na poluvremenu je bio 0:0, a crno-belima je pobedu za prolaz dalje obezbedio Nemanja Nikolić golom u 54. minutu igre.

„Nije bilo lako u prvom poluvremenu! Ovo su utakmice koje pozivaju na oprez, jer se igra na ispadanje. Najbitnije je da je obezbeđen prolaz u sledeću rundu takmičenja! Uvek postoji pritisak, jer je eliminacioni meč, posebno što se u prošlosti dešavalo da Partizan ne prođe dalje u utakmici u kojoj je izraziti favorit. Moram istaći da smo prvi put igrali u ovom sastavu, da su šansu dobili igrači sa manjom minutažom i svakome znači da uđe u ritam i dostigne željenu formu. Ono što me raduje je izraziti timski duh i što, bez obzira na to koliko ko igra, uvek je spreman da se podredi kolektivu i maksimalno odradi svoju ulogu kada je to potrebno - rekao je Nikolić za klupski sajt.

Govorio je napadač Partizana i o jučerašnjem protivniku.

„Naravno! Sve pohvale za Jedinstvo i celu priču koju pomaže i podržava Nemanja Matić! Bili su dostojan rival koji je imao svoje šanse i odigrali su odličnu utakmicu. Uz ovakav rad i napredak, pred njima je svetla budućnost i nadam se - nova lepa priča srpskog fudbala. Mi smi bili bolji u drugom poluvremenu.“

Od svih golova do sada, koji ti je najdraži?

„Da ne zvuči otrcano, svaki gol je važan i lep je osećaj kada se postigne, ali ništa ne može da se meri sa trenutkom kada se to desilo u „večitom derbiju“. Taj pogodak mi je najdraži i pamtiću ga dok sam živ! A da mi se slučajno ne desi da zaboravim, uramio sam taj dres i stoji u dnevnom boravku (smeh).“

Otkrio je Nikolić koliko fudbalerima Partizana znači podrška navijača.

„Puno nam je srce kada na gostovanjima vidimo toliki broj Grobara i nema potrebe da objašnjavam koliko je lakše kada te nosi njihova pesma i neprekidna podrška. Voleo bih da tako bude i na JNA, jer je sa njima pobeda uvek bliža.“

Do reprezentativne pauze, Partizan ide u Novi Pazar, pa dolazi ekipa Čukaričkog.

„Želja za pobedom i maksimalna posvećenost ovih momaka se ne dovodi u pitanje, bez obzira ko je protivnik. Očekuju nas dva izuzetno teška meča, ali kao što i trener Duljaj uvek konstatuje - za nas je svaka sledeća utakmica novo finale i, bez obzira na trenutni ritam i raspored, moramo ići preko svojih maksimuma da ostvarimo ciljeve.“

Partizan gostuje ekipi Novog Pazara u 14. kolu Super lige Srbije, u ponedeljak, 6.11.2023. godine.

