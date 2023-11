ISPOVEST ZVEZDE PREMIJERLIGE: Ženu prevario 18 puta, alkoholom pokušao da leči požudu za ženama! Na kraju se podvrgao vazektomiji

Vejn Runi, aktuelni trener Birmingema, ostavio je iza sebe neizbrisiv igrački trag.

Do skora najbolji strelac u istoriji reprezentacije Engleske, sa velikim uspehom je nosi dres Evertona i Mančester junajteda.

Za jedan podkast je govorio o najtežem periodu u svom životu.

"Imao sam mnogo različitih izazova, i na terenu i van njega, a moje oslobađanje bio je alkohol", kazao je legendarni Englez.

"Kad sam imao 20 godina, proveo sam nekoliko dana u kući i nisam izlazio. Pio sam skoro dok se nisam onesvestio."

"Nisam želeo da budem u blizini ljudi jer se ponekad osećaš posramljenim, a drugi put kao da si ih izneverio. Na kraju nisam znao kako da se drugačije nosim s tim, pa sam odabrao alkohol da mi pokuša pomoći da to sve prebrodim".

foto: Darren Walsh / Zuma Press / Profimedia

"Kada pijete alkohol i ne dobijate pomoć od drugih, stvarno možete da završite na dnu a ja sam bio takav nekoliko godina. Na sreću sada se ne bojim da odem i razgovaram s ljudima o nekim problemima koje možda imam", objasnio je sadašnji trener Birmingema.

U prošlosti je Runi bio upleten u razne kontroverze kao što su orgije sa prostitutkama ili nekoliko izleta se elitnim eskort damama iza leđa svoje supruge. Jednom je uhvaćen na delu kako vozi u pijanom stanju sa drugom ženom, dok je pre nekoliko godina snimljen kako pored njega u jednom hotelu plešu polugole devojke. Prema ispovesti njegove supruge Kolin, muž ju je od venčanja 2008. godine za 15 godina prevario 18 puta.

- Tada smo još bili vrlo mladi i jako smo se svađali. Znala sam s kim se druži i znala sam da to nije za njega dobro. Nisam htela ništa da mu govorim do određenog trenutka. Prešla sam mu preko svega. Nije bilo lako, ali sam mu oprostila. Mislim da je neverovatno gde smo danas nakon svega toga. Srećni smo oboje jer smo snažne osobe, te smo o svemu pričali. Još danas puno o tome pričamo - rekla je ona, te dodala kako je alkohol glavni krivac njegovog ponašanja, što je on i sam priznao.

foto: Reuters

Ipak, bez obzira na brojne avanture njegov brak sa Kolin, koju je upoznao još u detinjstvu, je sve izdržao. Iako su se nekoliko puta razdvajali, zajedno su dobili četvoro dece i sada žive srećno.

Ono što mnogi ne znaju jeste da se Vejn tajno 2018. godine podvrgao vazektomiji, po dobijanju četvrtog deteta.

- Sve što se dogodilo je istina. To ne znači da ne volim Kolin, jednostavno sam donosio pogrešne odluke - prokomentarisao je fudbaler.

Buran život van terena je čini se znatno uticao i na sam fizički izgled čuvenog napadača pošto 38-godišnji Runi izgleda mnogo starije nego što to zapravo jeste.

Kurir sport