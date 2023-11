FUDBALSKA UTAKMICA NA NOVOM LAGATORU: Došao je i taj dugo čekani dan!

U istoriji lozničkog kraja 18. novembar biće zabeležen kao dan kada je otvoren novi fudbalski stadion ‘‘Lagator’‘ i na njemu odigrana prva fudbalska utakmica. Kako je najavljeno iz kabineta predsednika Srbije Aleksandra Vučića, on će tokom sutrašnje posete Loznici obići i najmoderniji i najveći sportski objekat u Loznici, na kome će od 17 časova, FK Loznica dočekati ekipu Vrelo sport sa Uba, u okviru 14. kola Srpske lige ‘‘Zapad’‘.

Zbog termina odigravanja Lozničani će ne samo imati prvi put priliku da ‘‘zeleno-bele’‘ gledaju na novom stadionu već će to biti i prvi meč odigran pod svetlima reflektora. Igrači Loznice su danas trenirali na terenu u Klupcima pripremajući se za subotnji meč, a kako kažu, san svakog fudbalera je da igra na modernom stadionu, kakav je novi loznički, pred punim tribinama i reflektorima što će se njima ostvariti sutra. Ekipa Kurira posetila je danas stadion na kome se obavljaju završna ‘’glancanja’’ za premijeru, sve je gotovo još samo da se ozvaniči otvaranje i zakotlja lopta.

Podsetimo, stari ‘‘Lagator’‘, koji se nalazio maltene na istom mestu gde i novi, porušen je u martu 2021. čime su praktično i počeli radovi na izgradnji novog. Rok za završetak stadiona bio je 730 kalendarskih dana, odnosno februar 2023. godine, ali se do okončanja posla zbog nepredviđenih problema moralo sačekati osam meseci više. Loznička fudbalska lepotica je jedini stadion od novosagrađenih u Srbiji koji ima tribine na dva nivoa, ima 8.067 stolica i rađen je po UEFA 4 standardu. Igralište na kome je hibridna trava, kombinovane prava i veštačka, je dimenzija 68 puta 105 metara, a razmak do tribina je oko osam metara. U suterenu stadiona su 54 mesta za automobile i dva za autobuse tako da ekipe u svlačionice idu direktno odatle, tu se nalaze tehničke prostorije, svlačionice za domaće i goste kao i one za zagrevanje svakog tima, i iz njega se izlazi na teren. Na zapadnoj tribini je mnoštvo prostorija, a tu su i dva lifta za lakši odlazak do poslednjeg nivoa gde su pored ostalog, reporterska mesta, veliki restoran i VIP lože. Stadion ima dva semafora, pokrivene sve tribine, a ukupna bruto izgrađena površina objekta je oko 27.000 metara kvadratnih.

Loznički ljubitelji sporta, posebno fudbala dugo su čekali otvaranje novog ‘’Lagatora’’, a bilo bi dobro da se FK Loznica, uz podršku grada, potrudi pa da se za koju godinu ovde igraju i utakmice Super lige Srbije.

