ŠTA SE TO DEŠAVA SA MLAĐIM SELEKCIJAMA? SRBIJA NEMA SVEŽU KRV ZA NAJBOLJI TIM: Očajni rezultati mladih, omladinaca i kadeta!

Rezultati mlađih fudbalskih selekcija Srbije veoma su zabrinjavajući. Nisu na nivou ranijih, kada su srpske reprezentacije ostvarivale uspehe na velikim takmičenjima.

O ovoj temi, onako između redova, na gotovo svakoj konferenciji govori selektor Dragan Stojković Piksi. Očigledno je A timu Srbije potrebna sveža krv, posebno u mladim fudbalerima. Okosnicu današnje reprezentacije čine fudbaleri koji su bili evropski prvaci iz Litvanije 2014. i svetski šampioni sa Novog Zelanda 2015. godine.

Otuda i strah kod aktuelnog selektora, da za nekoliko godina Srbija ne dođe na nivo prosečne reprezentacije kojoj će biti misaona imenica da ode na EURO ili mundijal. Zato je potrebno uložiti dodatni napor i rad kada su u pitanju mlađe selekcije. A, njihovi rezultati nisu dobri.

Mlada reprezentacija Srbije doživela je rezultatsku katastrofu u mečevima sa vršnjacima iz Engleske u kvalifikacijama za EP. Bile su to utakmice koje su nam pokazale, gde smo u kategoriji igrača do 23 godine. A, upravo iz tog tima treba da crpimo igrače za najjaču selekciju. Dosad je iz mlade reprezentacije poziv od selektora Stojkovića dobilo tek nekoliko igrača. Rekli bismo iz čiste kurtoazije i da se koliko-toliko pomogne najboljim srpskim klubovima Crvenoj zvezdi i Partizanu. Vladimir Lučić i Stefan Mitrović sa Marakane, te Mihajlo Ilić iz Humske znali su da se nađu na širem spisku. Tu je i Petar Ratkov, ali je on fudbaler Salcburga. Teško da u toj selekciji ima nekih igrača koji bi mogli da odu sa A timom na EURO u Nemačkoj. Ni smena selektora, odlazak Dušana Đorđevića i dolazak Ljubinka Drulovića nije doneo boljitak.

Prava enigma je selekcija do 19 godina. Omladinci su na jedvite jade prošli u završnu rundu kvalifikacija za EP i to najviše zahvaljujući spletu raznih okolnosti, tačnije pobedi male Andore nad Bugarskom. Poklopilo se da Srbija ode dalje, a pravo je pitanje šta se dešava sa ekipom koja je pre mesec dana na impresivan način pobedila Italiju rezultatom 5:4. Generacija u kojoj igraju Jan Karlo Simić, Aleksej Vukičević, Kosta Nedeljković, Aleksandar Stanković, Jovan Šljivić, Jovan Milošević i Jovan Mijatović sigurno je kadra za velike rezultate, ali poraz od Škotske, remi sa Bugarskom i pobeda nad Andorom treba dobrano da zabrine selektora Radovana Krivokapića i odgovorne u Savezu.

Kadeti, uzrasta do 17 godina imaju još jednu rundu kvalifikacija za EP, pobedili su Azerbejdžan (5:1) i Luksemburg (3:0), a remizirali sa Slovenijom (2:2). Selektor Jovan Damjanović tada je dao vrlo zanimljivu izjavu koja glasi - Vrlo je važno na kakav način pobeđujemo i kakav fudbal igramo! I u ovoj generaciji ima vrsnih talenata kao što su Viktor Stojanović, Mihajlo Radić, Adem Avdić, Andrej Bačanin, Andrija Maksimović, Bogdan Kostić, Uroš Đorđević...

Selekciju U18 koju vodi Aleksandar Luković tek čekaju iskušenja. Poslednji put su se okupili u septembru i ubedljivo su bili poraženi od vršnjaka iz Italije, rezultatom 0:3. Bolno za ekipu u kojoj igraju biseri kao što su Uroš Tegeltija, Zoran Alilović, Veljko Vukojević, Lazar Velicki, Nikša Delibašić...

Ništa bolja situacija nije ni u mlađim selekcijama U16 i U15. Na razvojnim turnirima nisu postigli ono što se od njih očekivalo. Odgovornost je na ljudima iz FSS, posebno direktoru mlađih selekcija Nikoli Lazetiću.

S obzirom na loše rezultate mladih selekcija Srbije, sasvim je razumljivo zašto su čelni ljudi Saveza potegli za fudbalerima srpskog porekla iz inostranstva. Velika stvar napravljena je sa Lazarom Samardžićem. Doživljen je neuspeh sa Filipom Ugrinićem, koji je trgovao sa Srbijom i Švajcarskom.

Ima tu još momaka iz Nemačke, Austrije, Švajcarske i drugih država koji bi u bliskoj budućnosti mogli da ponesu dres Orlova. Iz jednostavnog razloga, u mlađim selekcijama Srbije shodno rezultatima gotovo da trenutno nema kvaliteta za A tim.

Rezultati mlađih selekcija Mlada reprezentacija Srbija - Azerbejdžan 2:0 Engleska - Srbija 9:1 S. Irska - Srbija 1:2 Srbija - Engleska 0:3 Srbija - Luksemburg 2:0 Plasman: Ukrajina 15, Engleska 12, Srbija 9, Azerbejdžan 3, Luksemburg 3, S. Irska 3. Omladinska selekcija Kvalifikacioni turnir za EP Srbija - Škotska 1:2 Srbija - Bugarska 0:0 Srbija - Andora 1:0 Kadetska selekcija Kvalifikacioni turnir za EP Srbija - Slovenija 2:2 Srbija - Azerbejdžan 5:1 Srbija - Luksemburg 3:0

