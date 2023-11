SRBIJA NEMA LUKSUZ DA IZGUBI BAJČETIĆA, MALEŠA I PAVLOVIĆA! SAMARDŽIĆ MORA DA IGRA: Brutalna poruka selektoru Draganu Stojkoviću!

Ranko Stojić, fudbalski radnik i nekadašnji menadžer, uvek je podržavao rad selektora Dragana Stojkovića, njegovih saradnika i FSS.

foto: Printskrin/Jutjub

Pred utakmicu protiv Belgije za koju veruje da će biti sve, samo ne prijateljskog karaktera, Ranko Stojić se u razgovoru za Kurir, dotakao i nekih važnih pitanja o budućnosti srpske fudbalske reprezentacije.

- Realno, meč sa Belgijom u pripremi utakmice za Bugarsku ne može mnogo da nam koristi. Oba selektora će kombinovati, ali poznavajući Belgijanci oni će utakmicu igrati u jakom intenzitetu. Biće mnogo trčanja. Očekujem da naši momci odgovore na taj segment igre. Ako budemo trčali, možemo napraviti dobar rezultat. Belgijanci su uvek takmičari, učiniće sve da dobiju tu utakmicu - konstatovao je Ranko Stojić i dodao:

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

- Videćemo kakav će meč biti. Za nas je jedina korist od te utakmice da se izmerimo protiv jedne jake, top reprezentacije. Protivnici tog kvaliteta nas čekaju na Evropskom prvenstvu. Ruku na srce, naša grupa za EP nije jaka i dobar je izbor igrati protiv Belgije.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Poredio je Ranko Stojić kvalitet dve reprezentacije i našao jednu zajedničku liniju.

- I Srbija i Belgija su u sličnoj situaciji. Oni su u procesu smene generacija, a mi moramo ozbiljno da razmišljamo o tome. Tadić je u godinama, Mitrović, Sergej i još nekoliko igrača mogu da igraju još jedan, možda dva ciklusa. Potrebna nam je sveža krv. Pričam to stalno. Nismo poslali dobru poruku srpskim momcima rođenim u inostranstvu na primeru Lazara Samardžića. To se tako ne radi. Taj momak je morao u svakoj utakmici kvalifikacija da igra makar pola sata. Lazar igra na ozbiljnom nivou, u jakoj ligi. Sigurno se i Dušan Tadić ne bi ljutio da malo odmori i njemu je važna svežina.

foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Pitali smo Ranka Stojića ima li Srbija luksuz da gubi igrače, posebno one koji su rođeni u inostranstvu.

- Hvalio sam u više navrata stručni štab i selektora Stojkovića, direktora Stojanovića zbog Lazara Samardžića. Videćemo u budućnosti koliko smo sa njim dobili. Opet, ne sviđa mi se narativ oko Aleksandra Pavlovića iz Bajerna. Deluje mi da je Piksi bio nespreman za to pitanje. Svaki detalj je važan, zato je po Srbiju loše ono što je izjavljeno vezano za Pavlovića. Čita to taj momak, njegovi roditelji, agenti... Zato me sve podseća, gledajući realno, na amaterizam. Izgubili smo Filipa Ugrinića, debelo kasnimo oko Dariana Maleša, a posebno oko Stefana Bajčetića. Taj momak igra kapitalnu poziciju, to su "šestica" i "osmica", a momak je profil modernog igrača.

foto: Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nije Ranku Stojiću trebalo postavljati dodatna pitanja.

- Otvoreno kažem da oko Stefana Bajčetića nije učinjeno dovoljno. Mora to mnogo bolje, trebalo bi da znaju ljudi iz Saveza. U Liverpulu je neko morao da bude koliko god treba, samo da tog momka ubedimo da igra za nas. Srbija nema luksuz da gubi igrače kao što su Bajčetić, Maleš ili Ugrinić! Taj luksuz možda mogu da imaju Englezi i Francuzi. Mi Srbi ne! Mi smo daleko od toga. Svaki igrač je kapitalan i svaka reč izrečena u javnosti je važna. Ima još naše dece i moramo da ih privolimo da igraju za Srbiju. Svim sredstvima!

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Ranko Stojić ne dovodi u sumnju plasman Srbije na EP u Nemačkoj sledeće godine.

- Verujem da je realno. Crnogorci teško mogu da dobiju obe utakmice. Mađari ne smeju da se igraju, jer ako izgube od Bugarske i Crne Gore, a mi pobedimo Bugarsku, oni su u problemu. Bila bi nacionalna katastrofa i ogromno iznaneđanje da ne odemo u Nemačku. Ne verujem u taj scenario!

foto: www.crvenazvezdafk.com

Malo je fudbalera u domaćem prvenstvu koji mogu odgovoriti zahtevima A tima Srbije.

- Iskreno ne vidim trenutno ko od igrača iz Superlige može u reprezentaciju. I ovo što se poziva iz naše lige, Stefan Mitrović i Vladimir Lučić nije logično. Oba igraju na istoj poziciji, levo visoko. A, Piksi igra sa trojicom pozadi. Kristijan Belić je imao interesantnu progresiju, ali sada se muči. Nije na istom nivou. Ali nije slabiji od nekih koji su u reprezentaciji... Šteta što niko pre pet ili šest godina nije primetio kvalitet Marka Docića ili Saše Jovanovića - kazao je Ranko Stojić.

Kurir sport/A. Radonić

