ČARAPANSKI OPTIMIZAM PRED PUT U PANČEVO: Napredak gostuje Železničaru

Napredak sa velikim optimizmom kreće u drugi deo šampionata Superlige Srbije.

Čarapani putuju u Pančevo u goste Železničaru i nadaju se revanšu za poraz na svom terenu u prvom kolu.

-Nemamo vremena za odmor, moraćemo da se regenerišemo u ova dva – tri dana. I naći ćemo recept da se suprotstavimo mojoj bivšoj ekipi. Vežu me lepe uspomene i emocije za taj grad i klub, ali u sportu emocija nema. Idem tamo maksimalno motivisan, znam otprilike kako diše taj klub, znam da su zadržali jedno 80 odsto rostera i doveli pet – šest igrača. Do sad su već promenili tri trenera. Igraju fudbal koji je onako okomit, sa dosta presinga, dosta trke, motorike, visokog ritma, ali naći ćemo recept. Znam da ćemo u Pančevu imati vrhunske uslove što se terena tiče, što mi se posebno dopada. Otprilike, dve podjednake ekipe i ko će u tom momentu dati više na terenu, ko će biti raspoloženiji, ko će biti u boljem svetlu taj dan – može da se nada pobedi. Ja se nadam, kao što sam se nadao u prethodne dve utakmice da ćemo to biti mi i optimista sam. Kad je u ekipi dobra atmosfera i pozitiva, sve je puno lakše. Što jedan trener reče, više vredi jedna dobra hemija u svlačionici, nego sto taktički kvalitetno odrađenih treninga, tako da sam ubeđen da će to na kraju biti dobro, izjavio je šef stručnog štaba Vladimir Gaćinović.

Šef Napretkove struke govorio je i o kadrovskoj situaciji u timu:

-U tim se vraća Ljubomirac, koji je imao žute kartone. Ima malo zdravstenih problema, videćemo još kakva je situacija sa Milanom Bojovićem, Urošem Nenadovićem, koji se žali na povredu palca, mislim da je Đorđe Jovanović sanirao probleme sa stomačnim virusom i nadam se da ćemo izaći u respektabilnom sastavu i sigurno dati sve od sebe.

Vladimir Bajić je odlično branio na utakmici sa Čukaričkim u gradu pod Bagdalom, doprineo pobedi svoga tima i zadobio poverenje stručnog štaba.

-Ne bih izdvajao ni sebe, ni bilo koga, mislim da je presudila dobra energija i hemija koju imamo. A, kada je tim dobar uvek iskoči neko od pojedinaca, ali na to ne obraćamo pažnju, bitno je da pobeđujemo. Što se tiče naredne utakmice, želimo da nastavimo u ovom ritmu. Znamo da nas očekuje teška i zahtevna utakmica, a ko bude imao veći voljni momenat i to demonstrirao na terenu, taj će bodovno prihodovati. Spremni smo i idemo u Pančevo po bodove – poručio je golman Vladimir Bajić.

Ž. Milenković / Kurir sport

