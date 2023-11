PIŽON OTVORIO DUŠU POSLE PORAZA ZVEZDE OD JANG BOJSA: "Sreća nas je napustila zbog PRETHODNIH SEZONA"

Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da obezbede evropsko proleće.

Četa Baraka Bahara poražena je od Jang Bojsa u Bernu rezultatom 2:0, te je ostala na jednom bodu u svojoj grupi Lige šampiona. Nije Zvezda odigrala loše u Švajcarskoj, ali je izostala realizacija koju su fudbaleri Jang Bojsa surovo kaznili.

Po okončanju ovog meča svoje utiske o sezoni u Ligi šampiona izneo je i legendarni Vladimir Petrović Pižon.

- Rezultatski smo podbacili i nismo smeli sebi da dozvolimo da od šest bodova u dvomeču sa Jang Bojsom osvojimo samo jedan. To jeste neuspeh i to treba priznati, ali mi smo sinoć protiv Jang Bojsa odigrali možda i najbolju evropsku utakmicu u gostima gledajući poslednjih sedam godina. Kada u Ligi šampiona u gostima stvorite ovoliko šansi, morate da osvojite tri boda. Negde nas je i sreća napustila zbog nekih prethodnih sezona kada smo pobeđivali uz slabije igre - istakao je Pižon, pa dodao:

- Međutim, Zvezda je u svih pet utakmica u Ligi šampiona igrala dobar fudbal i nije bivala inferiorna u odnosu na rivale, što je ozbiljan iskorak kada se pogledaju prethodne sezone. Jesmo tada osvajali i četiri i tri boda u Ligi šampiona, ali smo realno u svim ostalim mečevima bili "vreća za punjenje" bez snage da se suprotstavimo. Po prvi put - Zvezda igra ravnopravno u Ligi šampiona.

Zatim se posvetio i meču u Bernu.

- Bahar je sinoć dobro, i pripremio, i vodio utakmicu. Promašili smo sedam stopostotnih prilika i po svim parametrima bili bolji rival. Nismo zaslužili poraz, ali to je fudbal. Ono što posebno hrabri je to da je Zvezda na terenu sinoć imala pet klinaca, u važnoj utakmici Lige šampiona. Tu su Lučić, Stamenić i Điga koji su 2002. godište, a zatim i još mlađi - Nedeljković i Mijatović koji su rođeni 2005. godine. Zvezda je ove sezone podmladila tim kao nikad do sad - rekao je Vladimir Petrović, pa u dahu nastavio:

- Uz Bukarija, Hvanga, Glazera i ostale, Zvezda nikada nije imala ovakvu tržišnu vrednost igrača. Došao je novi trener i mnogo novih igrača, tako da je potrebno strpljenje koje zvezdaška javnost nažalost ne dozvoljava. Sinoć je u odnosu na kvalifikacije prošlog avgusta, igralo samo četiri igrača. To su Ivanić, Dragović, Rodić i Bukari uz sedmoricu novih. Ali, Zvezda ima budućnost. Sve je ovo veliko iskustvo za Crvenu zvezdu. Sada se okrecemo domacem prvenstvu gde je prioritet osvajanje 7. uzastopne sampionske titule i pripreme za novu sezonu u Ligi sampiona.

