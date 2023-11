PUTUJ EVROPO, SAN JE KRATKO TRAJAO! FIJASKO srpskog fudbala, pogled na UEFA listu koeficijenata BOLI: Učinak je KATASTROFALAN!

Srbija je nastavila da pada na UEFA listi koeficijenata i ispostaviće se da je san o dva predstavnika u Ligi šampiona kratko trajao.

Crvena zvezda poražena je od Jang Bojsa u Bernu rezultatom 2:0 i na taj način završila je svoj evropski put za ovu sezonu. Očekivalo se mnogo, ali je četa Baraka Bahara u potpunosti podbacila i kolo pre kraja grupne faze ostala je bez šansi da stigne makar do Lige Evrope.

foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Šampion Srbije ove sezone osvojio je samo bod u eliti, a kada se na to nadovežu katastrofalni rezultati TSC-a, Čukaričkog, Partizana i Vojvodine dolazimo do bolnog prekida sna o dva kluba iz Superlige u elitnom takmičenju. Srbija je trenutno na 16. poziciji na UEFA listi koeficijenata i od sezone 2025/26 imaćemo samo četiri kluba u evropskim takmičenjima. Takođe, prvak će u kvalifikacije za Ligu šampiona, pa ćemo ponovo imati teške muke da stignemo do elite.

Učinak srpskih klubova u Evropi ove sezone je sledeći: jedna pobeda, dva remija, 20 poraza uz gol-razliku 16:62! Zaista - katastrofa!

Jedini trijumf ostvario je Partizan u kvalifikacijama za Ligu konferencija protiv Sabaha, Crvena zvezda i TSC imaju po jedan remi i kada se sve sabere i oduzme ovo je zaista premalo. Srbija jeste na 16. poziciji, ali može i dodatno da padne jer su nam za petama Ukrajinci i Izraelci, mada nije velika razlika biti 16. ili 20. Sa druge strane, Norvežani nam beže na 15. mestu koje je poslednje sa dva predstavnika u Ligi šampiona i šanse da ih stignemo su u domenu teorije...

foto: Printscreen

Čak su daleko veće šanse da sezonu završimo na 19. mestu UEFA liste koeficijenata.

Na kraju, da rezimiramo, zbog dobrih rezultata u prethodnim godinama, u sezoni 2023/24 imaćemo pet predstavnika u Evropi, ali od sezone 2025/26 Srbiju će predstavljati četiri samo četiri kluba.

Kurir sport / Ž.S.

