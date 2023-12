KATASTROFA SRBIJE! IMA LI KRAJA OČAJNOJ SEZONI U EVROPI: Sa 11. pali smo na 17. mesto! Čak 22 poraza u 25 utakmica!

Očajna sezona srpskih klubova u Evropi uzima danak. Crvena zvezda se oprostila od Lige šampiona, kao i TSC od Lige Evrope i Čukarički od Lige konferencije. Partizan nije čak ni stigao do grupne faze, dok je Vojvodina ispala u sezoni kupanja.

Brojke su zato surove, kada je u pitanju srpski fudbal u takmičenjima UEFA. U 25 evroutakmica srpski klubovi su od kvalifikacija, pa do grupne faze ostvarili jednu pobedu, dva nerešena rezultata i čak 22 poraza. Osvojena su samo tri boda (Crvena zvezda, Partizan i TSC po bod, Vojvodina i Čukarički ništa) i dobijena su četiri boda za plasman crveno-belih u Ligu šampiona.

Srbija je sezonu počela na fenomenalnom 11. mestu UEFA tabele koeficijenata. Za samo četiri meseca sunovratila se za čak šest pozicija. Pretekli su nas Češka, Švajcarska, Austrija, Danska, Norveška i Izrael. Preteći će nas i Ukrajina zbog Šahtjora u Ligi šampiona, te Grčka koja ima čak četiri kluba u evropskim kupovima. A, za vrat nam diše i Poljska.

Trenutno smo na 17. mestu, čime od 2025. gubimo dva mesta u Ligi šampiona i pet klubova u evrokupovima. Ali, ni tu se ne nazira kraj daljeg pada klupskog koeficijenta Srbije.

Sledeće sezone Srbija će imati opet pet timova, dva u kvalifikacijama za Ligu šampiona, jedan u kvalifikacijama za Ligu Evrope i dva u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Svi oni moraće da nadoknade koeficijent 6,0, sakupljen u sezoni 19/20, koji gubimo u petogodišnjem ciklusu.

U prevodu, to znači da će srpski klubovi morati da osvoje 30 bodova. Ako u tome ne uspeju, možemo da očekujemo pad do 23. mesta koje šampiona vodi u prvo kolo kvalifikacija. Da bismo sačuvali dobru poziciju potrebno je da bar dva kluba prođu do grupa Lige šampiona ili do prolećne nokaut faze.

