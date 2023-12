UEFA MENJA BITNO PRAVILO LIGE ŠAMPIONA ZBOG MANČESTER JUNAJTEDA: Oglasio se i Čeferin! Više ništa neće biti isto

Engleski velikan Mančester junajted želi promene u novom formatu Lige šampiona, pišu britanski mediji.

Liga šampiona će se naredne godine igrati u novom formatu sa većim brojem učesnika koji će imati i više utakmica u grupnoj fazi - ukupno osam. Junajted, naravno, želi da bude deo te priče, iako mu dosadašnji rezultati ne idu u prilog. "Crveni đavoli" su trenutno sedmi u Premijer ligi sa pet bodova manje u odnosu na četvrto mesto koje vodi u najelitnije klupsko takmičenje.

Bez obzira na to, čelnici kluba sa Old traforda žele promene. I to od trenutka od kako je Ser Džim Retklif kupio deonice ovog kluba. Problem je u tome što je Retklif, jedan od najbogatijih Britanaca, ujedno vlasnik francuske Nice, koja bi takođe mogla da igra u Ligi šampiona naredne godine. Nica je trenutno druga u prvenstvu Francuske, iza Pari Sen Žermena.

Prema trenutnim UEFA pravilima, nijedna osoba ili organizacija ne može da ima "kontrolu ili uticaj na više od jednog kluba koji igra u UEFA takmičenju".

Nedavno se o ovoj temi oglasio i predsednik UEFA Aleksandar Čeferin. U intervjuu Geriju Nevilu je poručio.

"Ne zanima nas samo Mančester junajted. Postoji 5 ili 6 vlasnika klubova koji žele da kupe još jedan klub. Pred nama su dve mogućnosti: Ili ćemo zadržati pravila kakva jesu ili ćemo ih pustiti da igraju na istom turniru. Još nisam siguran šta da učinimo. Sve je veći interes za vlasništvo više klubova. Ne bismo trebali samo da kažemo 'ne' ovome. No, sigurno je da će postojati neka stroga pravila koja ćemo morati da nametnemo po tom pitanju. Iz perspektive vlasnika kluba, može da se čini lako reći jednom od dva kluba u njegovom vlasništvu da izgubi utakmicu. Ali kad gledate iz perspektive trenera ili igrača, da li je to tako? Da li je tako lako da vam neko dođe i traži da izgubite meč?", rekao je Čeferin.

Kurir sport / ID