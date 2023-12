"PIKSI KAŽE DA NE ZNA KO SAM JA?!" Rade Bogdanović odgovorio selektoru: Seti se jezera u Makedoniji, nas par trenera i ljubavnica

Rade Bogdanović, nekadašnji fudbaler Atletiko Madrida i Verdera, a sada česti fudbalski analitičar na RTS-u, poznat je po tome da se nikada ne libi da kaže ono što mu je na umu, otvoreno, bez ikakvog uvijanja, pa njegove izjave često privuku ogromnu pažnju javnosti.

U jednom intervjuu Bogdanović je istakao da je zaprepašćen saznanjem da je mesečna plata selaktora Srbije Dragana Stojkovića Piksija navodno 120.000 evra, uprkos tome što je na Mundijalu u Kataru naša reprezentacija doživela debakl i teškom mukom izborila plasman na Evropsko prvenstvo.

Prilikom gostovanja na "K1" voditeljka je zamolila selektora Stojkovića da prokomentariše prozivke Radeta Bogdanovića, a Piksi je začuđeno pitao:

"Ko je taj?"

Nije se dugo čekao odgovor Radeta Bogdanovića...

"Pošto je Piksi rekao da ne zna ko sam, ja ću se predstaviti. Rodom sam iz Sarajeva, od oca Slobodana i majke Nade. Rođen u opštini Novo Sarajevo, poreklom iz sela Tilava" rekao je Bogdanović u razgovoru za TV Una.

Zatim je ispričao kada je upoznao Piksija.

"Pošto je rekao da me ne poznaje, ja ću mu reći kako me poznaje. Mesec dana pre nego što je pobegao iz Srbije, došao je u Makedoniju, na Dojransko jezero da polaže profi licencu kako bi otišao u Japan da bude trener. Polagao je po skraćenoj i privilegovanoj proceduri, a ja sam igrom slučaja bio polaznik trenerske struke. Ima jedan detalj koji mogu da povežem u tom vremenu kako funkcioniše Fudbalski savez Srbije i kako se dobijaju licence", kaže Bogdanović i dodaje:

"Velika je Srbija, ali mnogo mala da bi se organizovala škola u Srbiji, pa su otišli u Makedoniju. Njih 6-7 trenera i 3-4 ljubavnice. Bili smo dole na tom jezeru i tada je došao Piksi. Bio je smešten preko puta moje sobe. Taj dan kada je došao otišao je da se tušira. Niko mu nije rekao da nemamo vode preko dana jer je restrikcija. Onda Piksi izlazi iz sobe, peškir oko struka, na glavi mu pena od šampona, jedno oko zatvoreno, na drgo škilji i pita me: 'Bogdane, ima li tople vode'. Ja mu kažem: 'Piksi nemamo tople vode, imamo restrikciju od 8 do 6 uveče, moraćeš hladnom da se tuširaš'. Vrlo dobro znam da on mene zna. A onda je dobio licencu po skraćenoj proceduri. Mentora je sam odabrao, bio je iz Francuske. Nije da da mu mentor bude čovek koga su zvali "Svinja". Tako da mislim da on mene poznaje", poručio je Bogdanović.

