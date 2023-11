OVO ZANIMA SVE NAVIJAČE U SRBIJI! Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve Orlova na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj!

Fudbalska reprezentacija Srbije remijem sa Bugarskom u Leskovcu 2:2 obezbedila je plasman na Evropsko prvenstvo 2024 u Nemačkoj. Mnogi navijači su brže bolje potražili načine za dolazak do karata za utakmice koje će izabranici Dragana Stojkovića igrati najvećoj evropskoj smotri, a Kurir vam otkriva kako se kreću cene ulaznica za Euro.

Najjeftnije ulaznice su očekivano za grupnu fazu i one se kreću od 30 do 200 evra, to znači da će oni najsrećniji moći da dođu do vrednog parčeta papira za svega 30 evra.

Izuzetak je utakmica koja otvara šampionat 14.juna 2024. u Minhenu kada će domaćini "Panceri" igrati na "Alijanc Areni", za koju će karte koštati od 50 do 600 evra.

Cene se menjaju tokom turnira i rastu sa svakom nokaut rundom. Sledi osmina finala su od 50 do 250 evra, zatim za četvrtfinale od 60 do 300 evra, za polufinale se kreću od 80 do 600 evra, a da biste pratili finalnu utakmicu biće potrebno da izdvojite od 95 do čak 1000 evra.

