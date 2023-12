NA EVROPSKO PRVENSTVO NIJE OTIŠAO SAMO KO NEMA ZA KARTU! ANTOLOGIJSKE izjave Radeta Bogdanovića: PA SINE, ŠTA ĆE TI PEVAČICA!

Nekadašnji fudbaler a sada poznati analitičar fudbalskih utakmica Rade Bogdanović uvek je u centru pažnje zbog svojih direktnih izjava i komentara.

Ono što običan narod komentariše dok gleda fudbalske mečeve, ovaj čovek "ispali" pred TV kamerama i zato ga obožavamo.

Ovih dana je u centru pažnje njegovo prepucavanje sa selektorom Srbije Draganom Stojkovićem Piksijem.

Stojković je izjavio da nema pojma ko je on a Bogdanović mu nije ostao dužan.

Vredi se podsetiti nekih njegovih antologijskih izjava.

- Moraš da probiješ, driblaš, asistiraš... On ima ubitačnu levu nogu, ali može da probije samo kvadraturu svojih građevinskih investicija u Beogradu, što u širinu, što u osnovi, što u spratnosti.

Ljuljaj dete i troši milione

Neprimerena izjava o suprugama srpskih fudbalera podigla je veliku buru u javnosti tokom Mundijala u Kataru.

- Sad kad dođu žene, a realno žene fudbalera - na ovu lovu, na ovu paruštinu, to je parada kiča. Gde kič dođe tu nema ni sreće ni raspoloženja. Ali ja se nadam da će oni da shvate važnost ove utakmice - rekao je Bogdanović i dodao:

- Ja da sam na njihovom mestu ja bih već večeras ugasio telefone, rekao bih: što ste me zvali - zvali, ja se koncentrišem na utakmicu, ljuljaj to dete, kupaj se u tim milionima i pusti me da igram.