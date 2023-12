OSTALO ZA SVA VREMENA - 32 GODINE TOKIJA! Milojević: Želja svih nas je da se istorija ponovi!

Pevala je tad cela planeta da je Zvezda prvak sveta! Crveno slovo svakog zvezdaša u kalendaru jeste 8. decembar, dan kada je crveno-beli tim postao šampion sveta osvajanjem Interkontinentalnog kupa.

Legendarni golman Crvene zvezde - Zvonko Milojević je sa pregršt emocija govorio o čuvenom Tokiju, pobedi nad ekipom Kolo Kolo i sa radošću se prisetio momenta kada su crveno-beli bili na svetskom tronu.

- Prva asocijacija, a ujedno i želja nakon Tokija jeste da Crvena zvezda ponovi isti uspeh. Veoma mi je drago što se zajedno prisećamo velikog istorijskog uspeha, sjajnih vremena i pored pehara u Bariju najvećeg trofeja za Zvezdu. Znali smo protivnika tada veoma dobro, ali je i rival poznavao naše karakteristike. Međutim, jedno je teorija, a potpuno je drugačija praksa, odnosno teren.

Trener Vladica Popović je postavio odličnu taktiku, a iako smo imali igrača manje uspeli smo da dođemo do pobede. Sećam se da je Popović tada na poluvremenu rekao da imamo šansu da trijumfujemo i ispišemo istoriju, ali je takođe istakao da ćemo imati slobodno vreme ako pobedimo sve do povratka u Beograd, i uz to se našalio da samo ponesemo pasoše. Sve što je on zamislio smo i ostvarili na terenu. Posle 32 godine Crvena zvezda ima privilegiju da se priseća trenutka kada se popela na krov sveta - istakao je Milojević.

Govorio je legendarni čuvar mreže o Vladimiru Jugoviću, dočeku u Beogradu od strane navijača i još jednom podsetio na uspeh Crvene zvezde.

- Izuzetno mi je i dan danas drago zbog Vladimira Jugovića, bio je junak utakmice sa dva gola. Približno smo vršnjaci i dolazimo iz istog mesta. Ispisali smo svi zajedno istoriju Crvene zvezde, koja se nikada neće zaboraviti. Ekipa je bila formirana nekoliko godina unazad i izvršena je samo dodatna selekcija. Na našu i sreću navijača smo postali svetski prvaci. Zato je fudbal najlepši sport, jer je nepredvidljiv. Od trenutka kada smo sleteli na aerodrom u Beogradu i dok smo stigli na našu Marakanu, koja je bila prepuna kao da se igra međunarodna utakmica, a ljudi koji nisu mogli da dođu na stadion da nas pozdrave su izlazili na prozore i terase kako bi nam mahali. Nezaboravno iskustvo za sve nas igrače. Fudbal donosi najveće radosti, a siguran sam da to navijači Crvene zvezde veoma dobro znaju - zaključio je čuveni golman Zvonko Milojević.