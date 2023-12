"RADE BOGDANOVIĆ JE SVE SLAGAO"! Oglasio se i Đorić, pa ŽESTOKO ZAGRMEO: "Piksi je prošao celokupan proces školovanja"

Bivši fudbaler a sada fudbalski analitičar, Rade Bogdanović, poznat je kao neko ko nema dlake na jeziku, i nikada se ne libi da kaže ono što mu je na umu.

Rade često izbija u prvi plan zbog svojih izjava, a to je nedavno još jednom učinio kada je govorio o selektoru fudbalske reprezentacije, Draganu Stojkoviću Piksiju. Naime, Bogdanović istakao da je zaprepašćen saznanjem da je mesečna plata selaktora Srbije Dragana Stojkovića Piksija navodno 120.000 evra

Prilikom gostovanja na "K1" voditeljka je zamolila selektora Stojkovića da prokomentariše prozivke Radeta Bogdanovića, a Piksi je začuđeno pitao:

"Ko je taj?"

Odgovor Radeta Bogdanovića usledio je vrlo brzo.

"Pošto je Piksi rekao da ne zna ko sam, ja ću se predstaviti. Rodom sam iz Sarajeva, od oca Slobodana i majke Nade. Rođen u opštini Novo Sarajevo, poreklom iz sela Tilava" rekao je Bogdanović u razgovoru za TV Una.

foto: Printskrin

Zatim je ispričao kada je upoznao Piksija.

"Pošto je rekao da me ne poznaje, ja ću mu reći kako me poznaje. Mesec dana pre nego što je pobegao iz Srbije, došao je u Makedoniju, na Dojransko jezero da polaže profi licencu kako bi otišao u Japan da bude trener. Polagao je po skraćenoj i privilegovanoj proceduri, a ja sam igrom slučaja bio polaznik trenerske struke. Ima jedan detalj koji mogu da povežem u tom vremenu kako funkcioniše Fudbalski savez Srbije i kako se dobijaju licence", kaže Bogdanović i dodaje:

"Velika je Srbija, ali mnogo mala da bi se organizovala škola u Srbiji, pa su otišli u Makedoniju. Njih 6-7 trenera i 3-4 ljubavnice. Bili smo dole na tom jezeru i tada je došao Piksi. Bio je smešten preko puta moje sobe. Taj dan kada je došao otišao je da se tušira. Niko mu nije rekao da nemamo vode preko dana jer je restrikcija. Onda Piksi izlazi iz sobe, peškir oko struka, na glavi mu pena od šampona, jedno oko zatvoreno, na drgo škilji i pita me: 'Bogdane, ima li tople vode'. Ja mu kažem: 'Piksi nemamo tople vode, imamo restrikciju od 8 do 6 uveče, moraćeš hladnom da se tuširaš'. Vrlo dobro znam da on mene zna. A onda je dobio licencu po skraćenoj proceduri. Mentora je sam odabrao, bio je iz Francuske. Nije da da mu mentor bude čovek koga su zvali "Svinja". Tako da mislim da on mene poznaje", poručio je Bogdanović.

foto: Starsport

Sada se podovom toga oglasio i Milovan Đorić, koji demantuje reči Radeta Bogdanovića.

„Ništa nije tačno, Bogdanović je sve slagao!“

Usledili su argumenti...

„Školu smo organizovali u Makedoniji, iz više razloga. Uslovi su bili odlični, nigde nismo mogli da pronađemo povoljniji aranžman, po ceni 21-22 evra. Imali smo obavezu da koristimo zimski period, zbog zgusnutog kalendara tokom godine, Dojran krasi odlična klima. Apsolutna je laž tvrdnja o ljubavnicama, naša škola imala je visok nivo i bila vrhunski organizovana. Niko nije mogao nepozvan da dođe, iz administracije bila je prisutna jedino gospođa Vesna. Objekat, tada u vlasništvu Blagoja Istatova, povezan je na prirodnu akumulaciju i nikad nije imao problema sa napajanjem vodom. Pogotovo, ne u zimskim danima. Ne sećam se ni da je bilo restrikcija električne energije. Pročitao sam – Bogdanović tvrdi da je bilo 50 trenera. Ni to nije istina, bilo ih je 27“

foto: Dado Đilas

U sportskom delu najinteresatnija je rečenica: „Piksi je sam odabrao mentora i to iz Francuske“.

„Laž! Piksijev mentor bio sam ja, lično. Kakav Francuz!? Možda je Bogdanović pomešao, našu školu mentorisao je čovek iz UEFA, čuveni Begijanac Mišel Sablon. Da ne bude zabune, Stojković je prošao celokupan proces školovanja, kao veliki fudbaler, od „A“ licence. I sve po propisima evropske kuće fudbala. Tezu o licenci bez polaganja ispita zagovarao je Zvezdan Terzić, u to vreme predsednik saveza. Nisam dao, niti je Stojković bio za preskakanje koraka. Jednostavno, postojala je opasnost da UEFA kasnije diplomu proglasi nevažećom.“

Kurir sport / Sportklub