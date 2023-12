TEŠKI DANI ZA GRAĐANE! Gvardiola: Neizvestan nastup De Brujnea na Svetskom klupskom prvenstvu

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da je i dalje nezivesno da li će fudbaler njegove ekipe Kevin De Brujne igrati na Svetskom klupskom prvenstvu.

De Brujne je prijavljen za turnir u Saudijskoj Arabiji, koji počinje 19. decembra, ali belgijski fudbaler se još nije vratio punim treninzima, pošto je i dalje na rehabilitaciji posle operacije mišića u avgustu.

"Počeo je da trči po terenu, ali još nijednom nije trenirao sa nama. Svetsko klupsko prvenstvo je za dve ili tri nedelje. Možda je pomalo rano, ali ne znam", rekao je Gvardiola.

De Brujne nije igrao od 11. avgusta i utakmice protiv Barnlija, prve Sitijeve ove sezone u Premijer ligi, kada je zbog povrede zamenjen u 23. minutu.

Takođe, zbog povrede je posle 36 minuta u junu morao da izađe sa utakmice protiv Intera u finalu Lige šampiona. On je posle tog duela rekao da je tetiva pukla.

foto: Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia

Gvardiola je rekao da neće požurivati povratak 32-godišnjeg fudbalera.

"Kevin je toliko važan. Ali nažalost, u poslednja tri ili četiri meseca imao je tešku povredu. Ne treba ga pritiskati. Kada se vrati dočekaćemo ga raširenih ruku. Ali rekao sam ekipi, da li znate koliko smo se mučili da osvojimo triplu krunu prošle sezone? Imali smo osam ili devet bodova zaostatka za Arsenalom. Uz sve probleme sa povredama koje smo imali", naveo je on.

Siti nema pobedu u poslednje četiri prvenstvene utakmice, u sredu je izgubio od Aston Vile (0:1), pa zaostaje šest bodova za prvoplasiranim Arsenalom.

"Nismo zaslužili da pobedimo Vilu, ne treba mi vremena da se osvrnem na to. Ne treba mi: 'Oh, možda možemo ovo da uradimo'. Moramo svi zajedno to da uradimo i ako je Kevin tu, da, a ako nije, to je u redu. Možda Rodri nije tu i moram da pronađem način. Prošle sezone je gotovo uvek bio tu i moram da nađem način", dodao je Gvardiola.

Siti će u nedelju igrati na gostujućem terenu protiv Lutona.

