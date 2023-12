ZVEZDA JE SVETSKI REKORDER! Katai, Mijatović i Hvang pogurali crveno-bele do NOVE ISTORIJE

Fudbaleri Crvene zvezde su uspeli da naprave niz od 122 utakmice bez poraza na Marakani u prvenstvu, čime su i zvanično postavili svetski rekord, i prestigli Real Madrid.

Slavila je Zvezda rezultatom 3:1 protiv lučanske Mladosti, i tako nastavila niz koji traje šest godina i pet meseci.

Sve je počelo 30. aprila 2017. godine, kada su pobedili sa 2:0 protiv Vojvodine golovima sadašnjeg prvotimca Gelora Kange, kao i Srđana Plavšića.

Danas, bilans glasi: 110 pobeda i 12 remija uz gol razliku (339:54).

Do skora, Real i Zvezda su bili izjednačeni, ali su naš klub do rekorda pogurali pogocima Aleksandar Katai, Jovan Mijatović i In Bom Hvang.

Veliko dostignuće za Zvezdu.

