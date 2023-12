KO JE NOVI ZVEZDIN VLADIMIR JUGOVIĆ: Hteli su ga Hrvati i Inter, sada je opet isplivao iz senke i pokazao da ima kvalitet

Crvena zvezda rutinski je rešila utakmicu osmine finala Kupa Srbije protiv niškog Radničkog - 5:0 (5:0). Ovaj meč pokazao je da se u podmlatku crveno-belig krije pravo blago.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Fakat je da je Andrija Maksimović debitovao sa 16 godina, šest meseci i jednim danom, za prvi tim i postao peti najmlađi debitant u istoriji Crvene zvezde. Međutim, jedan drugi momak skrenuo je pažnju na sebe.

Nikola Knežević, trebalo bi zapamtiti to ime. Odigrao je 90 minuta gotovo bez grešle, u utakmici protiv Radničkog iz Niša. Kažemo gotovo, jer mu zarađeni žuti karton nije bio potreban, ali to je posledica njegovih godina, ima ih 20 i neiskustva. Da podsetimo, ovo mu je drugi put ove sezone da nosi Zvezdin dres, jer je lepu fudbalsku predstavu imao i protiv Trajala u Kruševcu, takođe u Kupu kada je u trijumfu od 6:0 takođe bio strelac.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Nikola Knežević plenio je laganim pokretima, sigurnim pasom, vizijom u igri, dok je na sredini terena umeo itekako da stavi pod pritisak protivnika, i u direktnim duelima uzme loptu. Neodoljivo na terenu podseća na još jednog velikana Crvene zvezde Vladimira Jugovića. Moglo bi se reći da ima i sličan fudbalski put, što se tiče kaljenja.

Činjenica je da kombinovani tim Radničkog nije reper, ali Zvezdin klinac je u ovom duelu pokazao kako se ponaša pravi profesionalac i momak željan velike scene u crveno-belom dresu. Nikola Knežević ima 20 godina, rođen je 10. marta 2003. u Zemunu i prošao je celu omladinsku školu Crvene zvezde.

foto: Starsport©

Posle omladinskog staža bio je na pozajmicama u Grafičaru i kruševačkom Napretku. Ove takmičarske godine minute skuplja u OFK Beogradu i ubedljivo je najbolji fudbaler lidera Prve lige Srbije. Upisao je 16 utakmica za Romantičare sa Karaburme, dao četiri gola i imao sedam asistencija. Ukupno, na terenu proveo je 1.353 minute, u proseku 85 minuta po meču.

Pre dve godine, za Nikolu Kneževića veliki interes pokazali su zagrebački Dinamo, te italijanski klubovi Verona i Inter. Klub iz Hrvatske nudio je okruglo 1.000.000 evra i 30 odsto od naredne prodaje. Zanimljivo, Kneževićevi koreni vuku iz Republike Srpske Krajine, pa je i to bio jedan od razloga na koji su igrali u Dinamu, verujući da bi u Zagrebu igrao kao domaći igrač, jer ima pravo na hrvatski pasoš.

Ovog leta bilo je nekih nagoveštaja da bi Nikola Knežević mogao trajno da napusti Crvenu zvezdu, baš kao njegov klasić i jedan od najboljih prijatelja Nikola Stanković koji je završio u Čukaričkom. Međutim, ljudi kluba sa Marakane procenili su da je Knežević biser koga ne smeju tako lako ispustiti, pa su u smiraj prelaznog roka sa njim potpisali novi četvorogodišnji ugovor. Donedavno je bio standardan član mladih selekcija Srbije, ali ove sezone nije dobio poziv, tako da nije odigrao nijednu utakmicu za Orliće.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Nikola Knežević je polivalentan igrač, kako to danas voli da se kaže u fudbalskoj analitici. Može podjednako dobro da igra na mestu centralnog ili zadnjeg veznog. Ima ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2027. godine i sigurno je fudbaler koji je budućnost kluba sa Marakane. Samo mu treba pružiti mogućnost da pokaže sve što zna, baš kako je to uspelo sa Vladimirom Lučićem, Jovanom Mijatovićem i Kostom Nedeljkovićem ove sezone.

Kurir sport/A. Radonić

01:25 Vladimir Lučić posle poraza od Sitija