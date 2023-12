DULJAJ POSLE JOŠ JEDNOG KIKSA PARTIZANA: Da li je tim pod stresom ili pritiskom?! Ja im ga ne pravim...

Fudbaleri Partizana i Radničkog 1923 igrali su u Beogradu nerešeno 3:3 u utakmici 19. kola Super lige Srbije.

Partizan ovim remijem pred "večiti" derbi nije uspeo da ostane sa Crvenom zvezdom na deobi prvog mesta, pošto sada ima 44, dva manje od narednog protivnika.

"Ne može da bude dobro kad postignete tri gola, a ne pobedite. To govori da i pored velike želje i priče nismo uspeli da uđemo maksimalno koncentrisani u meč. Možda bi bilo drugačije da smo postigli gol na startu, ali to nije opravdanje. Da li je tim pod stresom ili pritiskom?! Ja im ga ne pravim... ovakvi mečevi se nažalost dešavaju. Radničkom čestitam na neverovatnoj borbi za svaku loptu, ako ovako nastavi da igra završiće na boljoj poziciji. Kragujevčani imali su nekoliko igrača sa tri kartona, ne znam da li to da shvatim kao čišćenje kartona, poštovanje ili nešto drugo. Ostvarili su cilj - ostali neporaženi", rekao je Duljaj, a prenosi "Žurnal".

(Kurir sport/Žurnal)

