HRVATSKI RAMBO POSTAO JUNAK U BEOGRADU! U Humsku stiglo 10.000 Splićana! Zbog onoga što je uradio nosili su ga na ramenima! VIDEO

U istoriji jugoslovenskog fudbala nema puno utakmica o kojima se danas priča kao o finalu Kupa 1987. godine.

Za trofej su na stadionu u Humskoj igrali Hajduk Split i Rijeka.

Pred nešto više od 10.000 navijača Hajduka i tek malo manje Rijekinih, utakmica je otišla do penal serije.

U čast tako masovnom gostovanju, taj dan obeležava se kao dan osnivanja "Armade", navijačke grupe koja i danas vatreno podržava Rijeku.

Međutim, oni su se u Hrvatsku vratili razočarani zbog poraza svog tima.

Nakon 120 minuta rezultat je bio 1:1, a u maratonskoj penal seriji izvedeno je 22 udarca sa bele tačke.

Hajduk je došao do pobede rezultatom 10:9, najviše zahvaljujući legendarnom golmanu Zoranu Varvodiću.

U završnici lude penal serije, Miloš Bursać nije postigao gol, ali je potom golman Rijeke, Mauro Ravnić, propustio priliku da donese pobedu svom timu.

Usledili su momenti magije Varvodića.

Prvo je odbranio penal Roberta Paliske, a onda je bio precizan sa bele tačke za pobedu Hajduka i veliko slavlje brojnih navijača.

- Inače, u utakmicama je branio Mladen Pralija i to fenomenalno. Bio je u sjajnoj formi tih godina, ali već u polufinalu protiv Crvene zvezde kad je došlo do izvođenja jedanaesteraca pomoćni trener Marin Kovačić je nagovorio šefa Josipa Skoblara da mene stavi na gol. Kovačić je znao je da ih ja baš dobro branim, da ih vežbam. Znao sam s Asanovićem vežbati posle svakog treninga i to za opkladu. Asanović je šutirao nepogrešivo, tu sam puno naučio. A znao sam i ja dobro da šutiram. Izveštio sam se. Nije penal samo sreća, lutrija, to je isto fudbalski element - rekao je Varvodić nakon utakmice i dodao:

- Ipak je velika hrabrost trenera Skoblara da meni nakon takvih dobrih Pralijinih odbrana tokom utakmice meni ukaže poverenje da branim u izvođenju jedanaesteraca.

Nekoliko vozova koji su se iz Beograda satima vraćali na splitskoj železničkoj stanici dočekala je cela ekipa koja je ranije stigla avionom.

Fešta u Splitu bila je ogromna i trajala je danima. Zorana Varvodića navijači su nosili na ramenima, a okupljeni su vikali: ”Rambo, Rambo”.

