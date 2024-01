NAPADAČI NA DUŠANA TADIĆA OSUĐENI NA ZATVORSKU KAZNU! Detaljno planirali PLJAČKU, Srbin ih SAVLADAO i pobegao: Sada ih čeka ROBIJA

Dvojica napadača koja su 2022. godine pokušala da opljačkaju Dušana Tadića, osuđena su na zatvorsku kaznu.

Muhamed F. je dobio godinu dana zatvora, a saučesnik, njegov brat, Muhamed El K. kažnjen je sa šest meseci.

Podsetimo, napad se dogodio u Amsterdamu, u trenutku kada je Tadić parkirao kola.

Srbinu su prišla dvojica napadača sa kacigama na glavi, nakon što su ga prethodno pratila na motoru.

Fudbaler je na kratko uspeo da pobegne, ali je ipak došlo do fizičkog sukoba, pre nego što je uspeo da se definitivno spasi i pobegne u obližnji hotel.

Iz svega je izašao sa lakšim povredama.

Policija je brzo identifikovala napadače pomoću sigurnosnih kamera u blizini, a tokom sudskog procesa otkriveno je da su pomoću GPS uređaja, koji su postavili na Tadićev automobil, pratili fudbalera, što ukazuje na to da je detaljno planiran napad.

- Bio sam na večeri sa prijateljem, a oni su ispod mog automobila postavili uređaj za praćenje. Kada sam stigao kući, dvojica razbojnika su me napala. Bio sam u odelu i cipelama, ali sam bio brži od njih. Trčao sam 400 metara i nisu mogli da me stignu, ali su imali skuter. Uspeli su da me stignu i izbila je tuča. Kretao sam se levo i desno kako bih izbegavao konflikt, a uspeo sam i da zadam nekoliko udaraca vođi bande. Drugi me je uhvatio s leđa za vrat, ali sam ga udario laktom. Uspeo sam ponovo da pobegnem i tada sam ih izgubio iz vidokruga - rekao je Tadić nakon što je u javnost stigla vest o napadu na njega i dodao:

- Tek kasnije shvatite da su stvari mogle da budu drugačije. U tom trenutku ste puni adrenalina i počinjete da se borite. Čak i da sam video da nosi tri pištolja, ne bih dozvolio da izgubim ponos. Odrastao sam u Srbiji i često sam bio deo tuča. Osećao sam se snažno.

