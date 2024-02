JIRGEN KLOP RUŠI LUKSUZNU VILU KOJU JE PLATIO 4 MILIONA EVRA: Trener Liverpula pravi EKOLOŠKI RAJ! Uvodi najnovije sisteme

Nemački trener Jirgen Klop (56) saopštio je nedavno da će po završetku sezone napustiti Liverpul.

Nemac je rekao da napušta klub posle devet godina jer je ostao bez energije.

Iako ga mnogi povezuju sa novim poslom, poput Barselone, sva je prilika da će Klop ispuniti datu reč da će posle Liverpula otići na jednogodišnji odmor. I ima dosta razloga za to. Nemac namerava da stvori "ekološki porodični raj" na Majorci nakon što je kupio vilu na Balearskom ostrvu za četiri miliona evra.

foto: PrP Real Estate

Jirgen i supruga Ula rešili su da sruše preurede postojeću vilu, otkrio je njegov prijatelj Mark Lorenson.

"Nisam siguran da treba ovo da kažem, mada to i nije velika tajna. Jirgen gradi kuću na Majorci. Imam kuću nedaleko od mesta gde on gradi svoju. Ula je zadužena za sve što se toga tiče, a on je u šali rekao: "Prokleta stvar još nije ni spremna, a ja plaćam sve račune". Tamo će se najverovatnije povući na neko vreme".

foto: PrP Real Estate

Klop je kupio pomenutu kuću u junu 2022. godine od švajcarskog biznismena i umetnika Rolfa Knija. Imanje ima 5.000 kvadratnih metara.

foto: PrP Real Estate

Nemac je transformisao vilu u niskoenergetsku kuću, gde su sistemi grejanja i klimatizacije međusobno povezani. Ova dva sistema reguliše kompjuter kako bi se osiguralo da temperatura u kući ostane nepromenjena, bez obzira na spoljašnje temperature.

foto: PrP Real Estate

Električni uređaji su takođe regulisani centralnim sistemom koji Klop može da kontroliše sa svog telefona.

Sve ove popravke treba da smanje potrošnju električne energije do 75 odsto. U okviru toga je najsavremeniji sistem za navodnjavanje, dizajniran tako da prepozna kada je potrebno da se sam uključi.

foto: PrP Real Estate

Kurir sport