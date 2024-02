"BAHAR JE HTEO JEDNO, ZVEZDA DRUGO" Natho otkrio NEPOZNATE DETALJE razgovora sa izraelskim stručnjakom: Znao sam da će otići...

Izraelski trener Barak Bahar napustio je Crvenu zvezdu i na njegovo mesto došao je Vladan Milojević. Bahar nije ispunio očekivanja uprave kluba sa Marakane, pa su čelnici crveno-belih vratili Milojevića da proba da stigne do nove titule.

Imaće Zvezda težak zadatak pošto Partizan deluje odlično i trenutno je lider u Superligi Srbije, a jedan od najboljih fudbalera ovog tima Bibars Natho dotakao se svog sunarodnika Baraka Bahara koji nije uspeo da se snađe u Beogradu.

- Znam Bahara od ranije. Odličan je trener. Bilo mu je teško da uspe ovde, jer je njegov mentalitet drugačiji. Bahar je hteo jedno, Zvezda drugo i nisu uspeli zajedno - istakao je Natho za Sportski žurnal, pa je otkrio da nije razgovarao sa Baharom od kako je on otišao iz Srbije:

- Ne. Razgovarali smo samo na kratko posle naše pobede u derbiju. Tad sam osetio iz njegovog stava i govora da će se rastati sa Zvezdom. Ubeđen sam da će uskoro imati novi klub.

Zatim se Natho dotakao i nastavka sezone i borbe za titulu.

- To što sam govorio ranije je bilo prilično jednostavno: za rivala smo imali tim koji tri godine nije izgubio utakmicu. To je fakat, ne možete protiv toga. Ove sezone Zvezda je poražena nekoliko puta, što je dokaz da je liga mnogo takmičarskija. Postoji balans između timova, svako svakog može da pobedi. U ovom prvenstvu nije bilo mnogo utakmica sa krajnjim ishodom od 5:0 ili 6:0, već na gol razlike - zaključio je on.

