PIKSI POSLE ŽREBA ZA LIGU NACIJA: Izuzetno teška grupa, da pobedimo Švajcarce oba puta!

Fudbaleri Srbije saznali su rivale u predstojećoj A diviziji Lige nacija.

Srbija se se nalazi u grupi A4 sa Španijom, Danskom i Švajcarskom.

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi izneo je svoje impresije posle žreba.

"Grupa je izuzetno teška, ali znali smo da će biti tako, ko god da su nam rivali, to je ono što smo i očekivali, jer pričamo o elitnoj diviziji Lige nacija. Zahvaljujući našim dobrim rezultatima u prethodnom periodu, napravili smo zaista veliki rezultat i plasirali se u „A“ diviziju, praktično među 16 najboljih selekcija u Evropi. To smo želeli, to smo hteli, to smo i dobili. Grupa je teška, kao i ostale" rekao je Stojković i nastavio:

"Danska je rival koji nas čeka na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, sa Švajcarskom smo već igrali, Španija je možda i favorit grupe, ali i ostale dve ekipe su veoma kvalitetne. Učinićemo sve da napravimo što bolji rezultat, nećemo se predavati. Ali, idemo redom, polako, ovo su neki prvi utisci, tako da sam zadovoljan žrebom. Kad dođe vreme, tamo u septembru, mislim da će ljubitelji fudbala u Srbiji moći da uživaju u tim utakmicama".

Meč sa Švajcarskom biće poseban izazov i prilika za revanš posle dva poraza na minula dva Svetska prvenstva.

"Poznajemo se dobro. Ovo je šansa da popravimo utisak što se rezultata tiče i ta dva meča rešimo u našu korist. Neće biti lako, ali pokušaćemo."

Kurir sport