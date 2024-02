ZMAJEVI GOSTUJU NA MARAKANI Mitić pred Zvezdu: Idealna prilika za dokazivanje

Trener fudbalera Voždovca Nikola Mitić izjavio je da je meč protiv Crvene zvezde "idealna prilika za dokazivanje" i motiv da se njegova ekipa pokaže "u što boljem svetlu".

"Za svakog trenera i igrača su utakmice protiv dva srpska najtrofejnija kluba uvek idealna prilika za dokazivanje, pa će tako i ovaj meč biti motiv za moju ekipu i mene da se pokažemo u što boljem svetlu", izjavio je Mitić, a preneo klub.

Voždovac će u subotu na startu prolećnog dela Super lige Srbije gostovati Crvenoj zvezdi.

"Ovi momci su dokazali da mogu da se nose sa Zvezdom. Za razliku od prve utakmice, podloga ali i ambijent će biti drugačiji, ali to nije nešto što nismo iskusili ranije. Ekipa će se adaptirati, pripremamo se za to", dodao je on.

Ove će Mitiću biti prvi meč na klupi Voždovca, nakon što je tokom pauze u prvenstvu preuzeo mesto šefa stručnog štaba.

"Iako smo analizirali igru i naravno drugačiji sistem koji promena trenera u protivničkoj ekipi nosi, fokusirani smo na svoju igru i izaći ćemo im na crtu hrabro i s verom u sebe", rekao je Mitić.

