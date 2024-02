VELIKA POBEDA SRPSKOG FUDBALA I NAŠE ZEMLJE! Nedimović govorio o ODLUCI UEFA, pa otkrio zašto je važan meč sa RUSIJOM!

Potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije Branislav Nedimović izjavio je danas da je odluka Evropske fudbalske unije (UEFA) da naredni Kongres bude održan u Beogradu 2025. godine velika čast za srpski fudbal i dokaz da FSS uživa ogroman ugled među fudbalskim zvaničnicima u Evropi.

UEFA je pre nekoliko dana odlučila na naredni Kongres bude održan trećeg aprila 2025. godine u Beogradu.

"Odluka UEFA je velika pobeda srpskog fudbala i države Srbije. Ako se ima u vidu da su prethodni domaćini bili Pariz, Lisabon, Rim, Monte Karlo i da se ne vraćam dalje u prošlost, jasno je u kakvo smo društvo upali. Kongres se održava u aprilu naredne godine, a svi znamo da je Beograd na proleće najlepši i da postoje svi uslovi da ovo bude najbolje organizovana sednica u istoriji evropskog fudbala", rekao je Nedimović za TV Prva.

"Ugostićemo u tom trenutku preko 500 delegata iz svih Saveza sa teritorije Evrope, biće nam potrebno preko 1.000 soba u hotelima za samo tri dana i to je manifestacija sa kojom ne može da se poredi ni pet Evrovizija. Jasno je da iza svega stoji ozbiljan rad svih struktura Fudbalskog saveza Srbije, imamo i naše ljude u UEFA, ali bez podrške države ne bismo mogli ništa da uradimo", rekao je Nedimović.

On se osvrnuo na ishod žreba za novi ciklus Lige nacija, koji je reprezentaciji Srbije za rivale dodelio Španiju, Dansku i Švajcarsku.

"Mnogi zaboravljaju da je naš put u Ligi nacija krenuo od Divizije C, a sada smo u elitnom rangu među 16 najboljih reprezentacija na kontinentu. Grupa možda nije toliko atraktivna kao ona u kojoj je Nemačka, pogotovo ona u kojoj su Italija, Francuska i Belgija, ali svakako ima svojih draži. Startujemo protiv Španije i to je definitivno najveći izazov za naše igrače. Sigurno je da ćemo tu utakmicu igrati u Beogradu, ali je ideja da bar jednog rivala u Ligi nacija ugostimo i na jednom od tri nova stadiona. Ostaje da se vidi hoće li to biti Loznica, Leskovac ili Zaječar. Moramo da gradimo i promovišemo kult reprezentacije i van Beograda, država je zato i gradila stadione da bi ljubitelji fudbala iz unutrašnjosti imali priliku da bodre svoje ljubimce. Ovo je definitivno godina fudbala", naveo je potpredsednik FSS.

On je izjavio da postoje tri krupna razloga zašto je prijateljski duel reprezentacija Srbije i Rusije pozitivna stvar za FSS.

"Očekuje nas najpre gostovanje u Moskvi i ono što je za mene neverovatno, o toj utakmici se više priča u svim drugim zemljama osim u Srbiji i Rusiji. Da se razumemo, dobili smo saglasnost UEFA i FIFA, što je i predsednik UEFA Aleksandar Čeferin rekao u nedavnom intervjuu i sa te strane ništa nije sporno. Postoje tri krupna razloga zašto je duel sa Rusijom pozitivna stvar za FSS", rekao je Nedimović i nastavio:

"Prvo, reč je o kvalitetnoj reprezentaciji i naši momci će imati odličan test da vide gde su sa formom uoči Evropskog prvenstva. Drugo, Savez će inkasirati 250.000 evra. I treće, ruska federacija snosi kompletne troškove što svakako nije zanemarljiv podatak. Odabrali su stadion Dinama za koji predsednik njihovog saveza kaže da je najlepši u Rusiji, pozvali su Novaka Đokovića i Miloša Bikovića kao specijalne goste i sve to dovoljno govori koliko nas cene i koliki značaj pridaju predstojećoj utakmici".

Nedimović je istakao da se radi o sportskom događaju koji nema nikakve veze sa politikom.

"Srbija je uvek bila raspoložena da svima izađe u susret, a najbolje smo na svojoj koži osetili šta znači kada vam neko zabrani da igrate velika takmičenja. Posle Rusije i Kipra, očekuju nas mečevi sa Austrijom i Švedskom, a za nas je velika čast što Šveđani razmišljaju o tome da se jedna od najvećih zvezda svetskog fudbala, Zlatan Ibrahimović, baš protiv naše reprezentacije oprosti od dresa državnog tima", konstatovao je potpredsednik FSS.

On je otkrio da se u Parizu razgovaralo i o mogućnosti da Beograd posle 2027. godine bude domaćin još jednog velikog fudbalskog događaja.

"Izgradnja Nacionalnog stadiona koji je svakako najvažniji projekat u narednom periodu daje nam mogućnost da apliciramo za organizaciju finalne utakmice jednog velikog evropskog takmičenja. Beograd ima sve preduslove da vrlo brzo postane centar evropskog fudbala", zaključio je Nedimović.

Kurir sport/TV Prva/Tanjug

