"NIJE KLINAC, IMA 26 GODINA..." Direktor Torina BRUTALNO ISKREN o Radonjiću: Nažalost, ograničen je po pitanju mentalne snage...

Davide Vinjati direktor Torina govorio je o Nemanji Radonjiću, koji je napustio ovaj klub i otišao na pozajmicu u Majorku, i tom prilikom istakao da je srpski reprezentativac ima jedan veliki problem - ograničenu mentalnu snagu.

Posle sukoba sa trenerom Ivanom Jurićem i sklanjanja iz ekipe, bilo je jasno da je Radonjić završio sa Torinom. Radilo se tokom januara na njegovom transferu, ali je na kraju došlo do šestomesečne pozajmice u Majorku.

"Čuo sam se i prekjuče sa Radonjićem. On je dobar momak, zaista nije loš. Nažalost, ograničen je po pitanju mentalne snage i ne može da se nosi sa određenim pritiscima", istakao je Vinjati.

Zatim je dodatno objasnio Radonjićeve probleme.

"Nije klinac, ima 26 godina, i ako je već promenio toliko timova, to nagoveštava da ima problem. Trudim se da uvek čašu gledam kao do pola punu. On je momak koga smo angažovali po ceni koja nije bila prevelika, a ipak nam je nešto doneo i rešio neke mečeve za nas. Sada sledi da vidimo kako će delovati u redovima Majorke, pa ćemo odlučiti šta ćemo raditi sa njim na leto" jasan je Vinjati.

