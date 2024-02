UŽIVO! RADNIK - PARTIZAN: Mnogo uzbuđenja u Surdulici! Ređaju se šanse, Baždar propustio sjajnu priliku

Danas od 13 sati i 45 minuta, fudbaleri Partizana gostuju Radniku u sklopu 22. kola Superlige Srbije.

Uživo,

Radnik - Partizan: 0:0

Tok utakmice:

Prvo poluvreme:

31. minut - Sada je i Antić oprobao svoj udarac iz daljine, ali ni on nije bio precizan

27.minut - Jović je šutirao iz slobodnog udarca sa nekih 25 metara, ali je lopta otišla daleko preko gola Parnog valjka!

19. minut - Stojković je "opalio" iz daljine, ali ne dovoljno precizno da matira Ranđelovića!

13. minut - Natho je izveo korner a nakon gužve u šesnaestercu Radnika mladi Baždar je šutirao, međutim, njegov udarac je izblokiran

12. minut - Ređaju se prilike za crno-bele... Goh je odložio do loptu do Natha, iskusni Izraelac je fantastično šutirao ali je viđena još bolja rekacija Ranđelovića

6. minut - Sada i odlična šansa na drugoj strani... Crno-beli su odlično kombinovali, pre svega Natho i Baždar, koji su tačnim pasovima izbacili protivničku odbranu. Posle asistencije Natha, mladi napadač sa nekih 6-7 metara šutirao, ali je golman Radnika bio na visini zadatka!

4. minut - Bila je ovo dobra prilika za domaći tim! Posle ubačene lopte sa desne strane, lopta je došla do Tomaševića, koji je uhvatio volej ali je prebacio loptu preko gola Partizana!

1. minut - Počela je utakmica!

Uoči meča:

Poznati sastavi za današnju utakmicu: Radnik: Ranđelović - Gašić, Abubakar, Milićević, Jović, Tomašević - Duronjić, Oreščanin, Sovšić - Zajmović, Jovanović. Partizan: Jovanović - Stojković, Kovačević, Marković, Antić - Ovusu, Zahid - Kalulu, Natho, Goh - Baždar.

Partizan u danas u Surdulici mora da pobedi kako bi zadržao prvo mesto na tabeli.

Crno-beli imaju niz od tri pobede i bod više (53) od drugoplasirane Crvene zvezde, dok će Radnik pokušati da prekine niz od četiri poraza kako bi zadržao šanse za opstanak, pošto je poslednji na tabeli sa 11 bodova.

Trener Parnog valjka, Igor Duljaj, ima velikih kadrovskih problema pred današnji meč.

- Saldanja ima istegnuće zadnje lože, koliko će to da traje - ne znam. Nikolić je dobio četvrti žuti karton, on je veoma važan igrač, kao i Saldanja koji je najbolji strelac naše lige. Nikolić nam je mnogo puta donosio promenu na terenu, juče i taj slučaj sa Severinom, mnogo smo oslabljeni...Takva je situacija, nema kuknjave, imamo cilj a to je da ostavrimo pozitivan rezultat - kazao je Duljaj na konferenciji za medije.

Partizan se susreo sa velikim problemom pred ovaj meč, pošto je fudbaler Ksander Severina napustio klub bez pozdrava jer mu u dogovorenom roku nije isplaćen bonus u iznosu od 25.000 evra.

- Za mnoge stvari kada je neki problem u pitanju potreban je razgovor. Mora da se priča sa igračima. Ja kada čekao na aerodromu, pravio se cirkus, smejali su mi se ljudi. Važno je da budete u kontaktu sa igračima. Kada postoji neki problem, to se rešava razgovorom. Vratili smo se sa Kipra pre 20-ak dana, a juče sam čuo da Kastiljo i dalje živi u Teleoptiku. Ili smo neodgovorni, ili smo nesposobni, da li je prijavljen, da li mu je nađen stan, da li je otvoren žiro račun... 20 dana je prošlo, moramo tim stvarima da se bavimo. Ne može neko da kaže: "E, nedeljom ne radimo." Mi moramo da budemo u službi ekipe, u službi Partizana, u službi igrača. Mnogi žive od tih igrača - rekao je Duljaj.

