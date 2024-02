"KAŽU MI DA SAM BUDALA, NEKA SAM... " Duljaj bez dlake na jeziku o "slučaju" Severina - "Ili smo neodgovorni, ili smo nesposobni"

Fudbaleri Radnika i Partizana odmeriće snage u sklopu 22. kola Superlige Srbije, a pred ovu utakmicu novinarima se obratio trener Parnog valjka, Igor Duljaj.

Crno-beli imaju niz od tri pobede i bod više (53) od drugoplasirane Crvene zvezde, dok će Radnik pokušati da prekine niz od četiri poraza kako bi zadržao šanse za opstanak, pošto je poslednji na tabeli sa 11 bodova.

Trener Igor Duljaj susreo se sa velikim kadrovskim problemima.

- Saldanja ima istegnuće zadnje lože, koliko će to da traje - ne znam. Nikolić je dobio četvrti žuti karton, on je veoma važan igrač, kao i Saldanja koji je najbolji strelac naše lige. Nikolić nam je mnogo puta donosio promenu na terenu, juče i taj slučaj sa Severinom, mnogo smo oslabljeni...Takva je situacija, nema kuknjave, imamo cilj a to je da ostavrimo pozitivan rezultat.

Partizan se susreo sa velikim problemom pred ovaj meč, pošto je fudbaler Ksander Severina napustio klub bez pozdrava jer mu u dogovorenom roku nije isplaćen bonus u iznosu od 25.000 evra.

- Za mnoge stvari kada je neki problem u pitanju potreban je razgovor. Mora da se priča sa igračima. Ja kada čekao na aerodromu, pravio se cirkus, smejali su mi se ljudi. Važno je da budete u kontaktu sa igračima. Kada postoji neki problem, to se rešava razgovorom. Vratili smo se sa Kipra pre 20-ak dana, a juče sam čuo da Kastiljo i dalje živi u Teleoptiku. Ili smo neodgovorni, ili smo nesposobni, da li je prijavljen, da li mu je nađen stan, da li je otvoren žiro račun... 20 dana je prošlo, moramo tim stvarima da se bavimo. Ne može neko da kaže: "E, nedeljom ne radimo." Mi moramo da budemo u službi ekipe, u službi Partizana, u službi igrača. Mnogi žive od tih igrača.

Otkrio je Duljaj da se čuo sa Severinom.

- Ja sam juče pričao sa Severinom i verujem da će sve biti okej. Javio se zato što sam brinuo o njemu, javljao sam mu se na telefon kad mu je bilo potrebno, poklanjao sam mu pažnju. Ja ću uvek stati uz igrača, čak i kad pogreši. Svi u ovom klubu moramo da se ponašamo odgovorno - kazao je Duljaj i potom dodao:

- Severina mi se javio zato što imamo prijateljski odnos, uvek morate da budete dostupni za igrača. Ne samo o strancima, pričam i o domaćim igraćima. To su igrači koji dobrim igrama mogu da donesu profit ovim igrama, ovo nije individualni sport. Kad Duljaj ide po igrača na aerodrom, kažu mi da sam budala. Neka sam budala, ja to sve radim u interesu ekipe, meni nije problem. I kad dođe opet, ja ću da idem da ga sačekam, nije problem. Ovo je udarac na mene i moju ekipu, neće sve biti isto kao pre. Severina je otišao da se vrati i vratiće se - kazao je trener Parnog valjka.

