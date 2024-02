"PREKASNO SAM SHVATIO DA JE TO BOLEST" Bolna ispovest Vlahovićevog saigrača: Nastavio sam to da radim da bi STRAH NESTAO

Vest o suspenziji Nikola Fađolija, mladog fudbalera Juventusa, šokirala je javnost u Italiji i širom Evrope.

Dvadesettrogodišnjak je kažnjen sa sedam meseci suspenzije nakon što je otkriveno da se redovno kladio.

Fađoli trenutno prolazi kroz period odvikavanja i kaže da je na dobrom putu.

U obavezi je da najmanje šest meseci ide na terapije kako bi se izlečio od zavisnosti, a mora i da prisustvuje raznim druženjima i razgovorima na temu kladionice i kocke.

Pet meseci nakon što je suspendovan, Fađoli se prisetio najtežih trenutaka.

"Najteže razdoblje bilo je pre godinu dana, još sam se kladio i dok sve nije otkriveno imao sam problema sa porodicom i prijateljima. Tada sam tražio pomoć. Moramo da tražimo pomoć", rekao je Fađoli i dodao:

"Kladio sam se 12 sati dnevno, uvek sam bio sa telefonom u ruci, nisu me zanimali devojka i porodica. Bio sam drugačiji. Možda sam prekasno shvatio da je to bolest. U početku nisam mislio da ću da se suočim s posledicama i suspenzijom, a onda sam shvatio. Ipak, kada bih se kladio taj strah bi nestao, adrenalin kockanja je sve odneo".

foto: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Objasnio je i kako je sve počelo.

"Slučajno, sa 16 godina sa prijateljima. Radili smo to jednom nedeljno, onda izgubiš novac i sakriješ to od roditelja. I postane bolest. Svuda je isti problem, bilo da si profesionalni fudbaler, koji možda kocka za 100.000 eura ili radnik koji to radi sa 1.000".

Otkrio je i šta radi u slobodno vreme kako bi pomogao sebi da se što pre vrati svakodnevnom životu.

"Bavim se sportom, provodim vreme sa prijateljima i porodicom, puno više nego pre. I to mi pomaže. Igram tenis. Moje putovanje oporavka ne traje samo pet meseci, već se polako oporavljam", završio je Fađoli.

Kurir sport

Bonus video:

01:38 Opljačkana kladionica u centru Beograda