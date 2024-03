DERBI DUHOVA KOJI SE VEČNO PAMTI: Zvezda je uništila Partizan, ali na kraju... NISU SE RADOVALI!

Kurir nastavlja serijal posvećenim večitim derbijima između Crvene zvezde i Partizana. Na današnji dan 1. marta 2008. odigran je 132. derbi.

Bio je to prvi večiti derbi između dva kluba koji je odigran bez prisustva publike. Uz to, na teškom i kišom raskvašenom terenu. Zajednica Superlige kaznila je Crvenu zvezdu i zabranila joj da najveću utakmicu srpskog fudbala igra pred gledaocima. Razlog su bili veliki navijački neredi krajem 2007. godine na utakmici Crvene zvezde i Hajduka iz Kule. Nemile scene desile su se na severnoj tribini. Napadnut je policajac Nebojša Trajković, a posle utakmice uhapšen je, a potom i osuđen navijač crveno-belih Uroš Mišić. Samo mesec dana pre derbija, početkom februara 2008. godine, tadašnja vlast uhapsila je Dragana Džajića, Vladimira Cvetkovića i Miloš Marinkovića. Pa, je i to bio drugi razlog da se derbi ne odigra uz prisustvo publike, jer je bila procena da bi došlo do velikih nereda i sukoba policije i navijača.

Crvena zvezda je pred početak utakmice imala imperativ pobede, pošto je u prvenstvu zaostajala šest bodova u odnosu na Partizan. Crveno-beli su bili u rezultatskoj krizu, jer su upisali prilično veliki broj remija. Zanimljivo, i tada, kao i do kraja sezone nisu imali nijedan poraz u domaćem prvenstvu.

Trener Crvene zvezde bio je Aleksandar Janković, u to vreme mladi stručnjak, koji je od lista Kurir dobio nadimak "srpski Murinjo", a koji se potom ustalio u domaćim medijima. Crveno-bele preuzeo je 9. novembra 2007. godine, nakon što je Milorad Kosanović podneo ostavku. Dotad je u klubu radio kao skaut. Pred početak sezone i tokom zime Zvezda je ostala bez Milana Purovića, Dušana Đokića, Ailtona, Miloša Bajalice, Blagoja Georgijeva, Maurisija Moline, Franklina Salasa, Aleksandra Trišovića... Došli su Ognjen Koroman, Nenad Jestrović, Gžegož Bronovicki, Lukas, Ivan Tričkovski...

Aleksandar Janković suprotstavio je Partizanu sledećih 11 fudbalera: Ivan Ranđelović - Dušan Basta, Đorđe Tutorić, Ibrahim Gaj, Gžegož Bronovicki - Segundo Kastiljo, Ognjen Koroman, Nenad Milijaš, Dejan Milovanović - Milanko Rašković, Nenad Jestrović. Šansu u drugom poluvremenu dobili su još Igor Burzanović, Nikola Trajković i Ivan Tričkovski.

Partizan je u derbi ušao kao lider na tabeli, a za trenera je imao Slavišu Jokanovića, legendu kluba. Popularni Jokan preuzeo je ekipu u decembru 2007. posle odlaska Miroslava Đukića. Uveo je neke nove mere i za kratko vreme posložio ekipu po svom ukusu. Te sezone, crno-beli su se dobro pojačali jer su iz inostranstva vratili Nenada Đorđevića i Milana Vješticu. Kupili su Almamija Moreiru, Laminea Dijaru i Žuku, a dobili su i borbu sa Crvenom zvezdom za Zorana Tošića. Prodali su tog leta Milana Smiljanića, Nikolu Gulana, Antonija Rukavinu, Marka Lomića, Ivana Radovanovića, Obijoru Oditu...

Sa bodovnom prednošću i prilično samouvereno Partizan je došao na 132. večiti derbi, a trener Slaviša Jokanović ukazao je poverenje sledećim igračima: Darko Božović - Ivan Obradović, Nemanja Rnić, Nenad Đorđević, Milan Vještica - Ednilson, Almami Moreira, Darko Maletić, Đorđe Lazić - Stevan Jovetić, Lamine Dijara. Šansu u drugom poluvremenu dobili su Risto Lakić, Marko Jovanović i Žarko Lazetić.

Partizan je golom otvorio utakmicu i to već u 3. minutu, kada je Đorđe Lazić, preciznim udarcem sa 18 metara. Loše je intervenisala odbrana domaćina posle kornera. U tim trenucima utakmice crno-beli nisu ni slutili šta će ih snaći u nastavku. Crvena zvezda je brzo vratila egal u utakmicu, zahvaljujući bombi iz slobodnjaka sa leve strane, koju je uputio Dejan Milovanović u 19. minutu. To je bio toliko precizan šut, da se lopta od prečke zakucala u mrežu.

Crvena zvezda je povela u 36. minutu, nakon što se Segundo Kastiljo najbolje snašao u šesnaestercu bio precizan sa nekih 12 metara. Lopta mu je nekako došla iza leđa, ali se on dobro snašao. Uhvatio je Ekvadorac poluvolej i raspalio po lopti, koja se i ovaj put od prečke odbila u mrežu gostiju. Sa rezultatom 2:1 za Zvezdu otišlo se na odmor.

Početak drugog poluvremena kasnio je zbog nevremena koje je zahvatilo Beograd. Oluja koja je trajala nekoliko minuta pretila je da prekine utakmicu, prevrnute su kabine i klupe za rezerven igrače i sudije, novinari su morali da izađu iz loža na stadionu i sklone se u Medija centar. Na kraju se sve smirilo, pa je sudija Boško Jovanetić iz Užica dao znak za nastavak igre.

Potpuni preokret Crvenoj zvezdi doneo je Segundo Kastiljo svojim drugim golom, u 56. minutu. Naleteo je Ekvadorac na jednu odbijenu loptu i sa ivice šesnaesterca snažno šutirao i pogodio za 3:1. Tim golom, ali i načinom igre s pravom je poneo epitet najboljeg igrača 132. derbija. Zbog stila igre, borbenosti i tačnih pasova Kastiljo je od navijača Crvene zvezde, a u skladu sa svojim prezimenom, dobio nadimak Zamak.

Utakmica je rešena u 68. minutu, kada je Nenad Đorđević pravim rvačkim zahvatom oborio napadača crveno-belih Nenada Jestrovića. Nije bilo dvojbe, bio je očigledan jedanaesterac za Crvenu zvezdu, a siguran egzekutor bio je Nenad Milijaš.

Igrači Partizana posle toga su izgubili glavu, krenuli su sa žestokim faulovima na igrače Crvene zvezde, a posle jednog pogibeljnog i klizećeg starta Nemanje Rnića na Dušana Bastu, defanzivac crno-belih dobio je crveni karton. Do kraja utakmice nije bilo uzbuđenja na obe strane terena.

Crveno-beli su uspeli tako da prepolove zaostatak na tabeli za Partizanom. Crvena zvezda je prethodno postigla četiri gola protiv Partizana u 110. večitom derbiju 8. aprila 1998. godine (4:0), a istovetnih 4:1 bilo je 14. aprila 1982. godine u Humskoj, kada je Miloš Šestić sa dva gola rešio 70. večiti derbi.

Međutim, na kraju prvenstva radovali su se fudbaleri Partizana, koji su osvojili 80 bodova, pet više od Crvene zvezde. Ako je za utehu crveno-beli su bili najefikasniji tim lige sa 65 golova, dva više od Partizana. Slaviša Jokanović je sa crno-belima te sezone osvojio duplu krunu, pošto je u Kupu Srbije pobedio Zemun rezultatom 3:0. Pre toga, eliminisao je Crvenu zvezdu na Marakani trijumfom od 3:2, ali su se crveno-beli žestoko žalili na suđenje Ninoslava Spasića i njegovog pomoćnika Bogdana Milisavljevića, koji se potom javno izvinio FK Crvena zvezda saopštenjem u kojem je naveo da je napravio grešku kada je signalizirao ofsajd.

Zanimljivo, istog datuma 1. marta odigran je i 162. večiti derbi koji je završen rezultatom 0:0, ali uz prisustvo publike, bilo je 38.271 ljudi na stadionu. Taj meč nije ostao u sećanju navijačima, a ni izveštačima, jer je bio jedan od lošijih u istoriji. Razlika između dva tima ostala je ista, iznosila je 11 bodova. Ono što treba istaći je da su prvi put u večitom derbiju za Crvenu zvezdu zaigrali Njegoš Petrović, Veljko Nikolić i Željko Gavrić, dok je debi u Partizanu ostvario Bojan Matić. Baš na toj utakmici Marko Gobeljić upisao je 100. meč u dresu Crvene zvezde. Na klupama večitih rivala sedeli su Dejan Stanković i Savo Milošević.

