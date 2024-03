"BORBA ĆE BITI DUGOTRAJNA, UČINIĆU SVE ŠTO JE U MOJOJ MOĆI..." Fudbaler Valensije se oglasio posle HOROR POVREDE koju je doživeo!

Utakmicu Reala i Valensije koja je završena 2:2, pored poništenog gola Džuda Belingema, obeležila je i horor povreda Muktara Dijakabija koji se oglasio i istakao da ne gubi nadu da će se vratiti na teren.

Na Dijakabija je naleteo Aurelijan Čuameni i leđima mu pao na nogu i odmah se videlo da će posledice biti katastrofalne.

Die Horror-Verletzung von Valencias Mouctar Diakhaby gegen Real Madrid 😳 pic.twitter.com/LBs2XbCCiQ — Fussballfc (@Fussball_fc) March 3, 2024

- Želim da se zahvalim svima na brojnim porukama podrške koje sam primio nakon meča protiv Reala, to me dira i daje mi snagu tokom ovog iskušenja. Posebno bih želeo da zahvalim mom klubu, kao i svim medicinskim radnicima koji su me vrlo brzo i ljubazno zbrinuli u bolnici. Povrede se nažalost deo igre i sporta na visokom nivou. Borba će biti dugotrajna, ali ja sam spreman za to i učiniću sve što je u mojoj moći da se što pre vratim na teren i još jači. Vidimo se uskoro - istakao je Dijakabi kom je stradalo koleno i sada ga čeka pauza najmanje do kraja 2024. godine.

Kurir sport / Ž.S.

