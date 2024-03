ČARAPANI SE UZDAJU U SEBE I SVOJE NAVIJAČE: Napredak dočekuje TSC na stadionu “Mladost” u Kruševcu

Napredak danas, od 16 časova, dočekuje trećeplasirani tim Superlige Stbije – ekipu TSC, koji važi za favorita u ovoj utakmici. Naravno, Čarapani se ne predaju i učiniće sve što mogu da ostvare povoljan rezultat.

- Ekipa TSC je sigurno među tri najbolje ekipe u našoj ligi. Poseduje izuzetan kvalitet, veliki roster igrača i ima izgrađen mehanizam igre. Sjajno je vođena sa stručnim štabom koji je već dugo na okupu. Ima TSC moć i sposobnost da menja sistem iz utakmice u utakmice, a formaciju često menja i tokom utakmice. Da li igraju sa tri, ili četiri igrača u zadnjoj liniji, imaju veliku raznovrsnost, pogotovo u početku izgradnje akcije iz zadnje linije i samoj progresiji napada, tako da nas očekuje jako težak zadatak, izjavio je na konferenciji za medije prvi asistent šefa stručnog štaba Branko Savić.

Kruševljani znaju sa kim će sutra imati posla. Biće teško, ali, nikada se unapred ne zna krajnji ishod.

- Naš tim napreduje iz utakmice u utakmicu, odlično radi, atmosfera je dobra i to nam daje nadu i uverenje da možemo i sutra da pružimo dobru partiju i ostvarimo dobar rezultat. I jači smo u odnosu na prethodnu utakmicu, s obzirom da je Mršić sanirao povredu zbog koje na napustio teren na Banovom brdu, a vraćaju nam se posle suspenzije zbog kartona Zličić i Marinković, tako da nam to daje jednu širinu u rotaciji. Hteo bih da se zahvalim publici koja je bila na tribinama protiv Novog Pazara i napravila sjajnu atmosferu i ovom prilikom ih pozivam da i sutra dođu u još većem broju, da bodre momke i da svi zajedno dođemo do još bolje igre i dobrog rezultata, ističe trener Savić.

Pouzdani vezista Filip Krstić nada se podršci Napretkovih vernih navijača:

- Bili su navijači protiv Novog Pazara pravi 12. igrač i lepo je bilo igrati. Nadam se da će nas podržati i protiv TSC – a. Uz njih i Božiju pomoć verujem da očekivani rezultat neće izostati. A, težak je zadatak pred nama, jer TSC je izuzetno jak protivnik sa kvalitetnim pojedincima u svakoj liniji tima, počevši od našeg Miloša Vulića, Jovanovića, Stojića. Radimo dobro, sigurno je da ćemo i ovom prilikom dati sve od sebe i truditi se da ispunimo sve zadatke koje nam stručni štab postavi.

