PEĐA MIJATOVIĆ ŽESTOKO OPLEO PO ZVEZDI KRALJEVSKOG KLUBA: Ne razumem ovakvo ponašanje! Zamislite da su sudije to uradile Realu!

Legendarni as Real Madrida Predrag Mijatović žestoko je iskritikovao Brazilca Vinisijusa Juniora nakon revanš meča osmine finala Lige šampiona.

Real je uz dosta sreće izborio plasman u četvrtfinale elitnog takmičenja, pošto je na svom terenu odigrao nerešeno sa Lajpcigom 1:1.

Kraljveski klub prošao je dalje zahvaljujući pobedi u Nemačkoj 1:0.

Iako je postigao odlučujući gol za svoj tim, Vinisijus se nakon meča našao na udaru kritika zbog svog ponašanja. Brazilac je mogao ranije na tuširanje, pošto je namerno odgurnuo Orbana, ali mu je sudija progledao kroz prste i pokazao mu samo opomenu.

Mijatovć je bio brutalno iskren, priznao je da su sudije u ovoj situaciji oštetile Lajpcig.

"Ne razumem ovakvo ponašanje, baš kad su svi mislili da se ovaj dečko smirio, on napravi ovakvu stvar. Ovo me je baš iznenadilo", rekao je Mijatović za "As" i dodao:

"Moram da kažem još jednu stvar... Zamislite da je u prvoj utakmici gol koji je poništen Lajpcigu, poništen Realu... Svi bismo govorili da nas UEFA ne voli i da su svi protiv nas. Treba biti objektivan, ovaj Vinisijusov potez je posledica frustracija. Mora biti oprezniji jer ne može ostaviti ekipu sa 10 igrača".

El VAR de la Champions League le perdonó la expulsión a Vinicius. El brasileño empuja de forma violenta por el cuello a Orban. ES ROJA DIRECTA. Se trata de una conducta violenta y antideportiva.

