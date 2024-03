MARKO MARIN NA SASTANKU ASOCIJACIJE EVROPSKIH KLUBOVA: Crvena zvezda dobila pohvale za uspešne transfere ove sezone!

Marko Marin, tehnički direktor FK Crvena zvezda, proteklih dana bio je gost Asocijacije evropskih klubova u Amsterdamu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Tamo je Marko Marin imao priliku da razmeni iskustva sa kolegama iz klubova Evrope.

- Politika našeg kluba kada su transferi u pitanju se još jednom potvrdila kao ispravna. Na sastanku Asocijacije evropskih klubova, kom sam prisustvovao u Amsterdamu, ljudi iz Nordsjelanda su predstavili svoj program i naišli na opšte odobravanje prikazavši idealnu prodaju za igrače na sledeći način, a kao što je poznato i Zvezda tako funkcioniše - rekao je Marko Marin i nastavio:

- Idejna politika, koja je potvrđena i statističkim podacima jeste da mladi fudbaleri najveću tržišnu vrednost dostižu, kada imaju između 18 i 20 godina. Optimalan broj utakmica koje treba da odigraju pre prodaje je između 30 i 60, a ukoliko govorimo o vremenskom periodu „prozor“ za prodaju je najpogodniji u maksimalno godinu i po dana. Nakon toga je sve teže prodati igrača.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ovo je ujedno i filozofija jednog od najpriznatijih sistema za razvoj mladih igrača u svetu čiji su deo Brentford, Nordsjeland i akademija "Right to Dream" iz Gane. Konkretno, Nordsjeland je takvom filozofijom došao do toga da Ernesta Nuamu proda za 25 miliona evra u Lion, a zatim i Ibrahima Osmana za 16 miliona evra u Vest Hem.

Crvena zvezda je ove sezone zaradila ozbiljan novac, skoro 28.000.000 evra, na prodaji nekoliko mladih fudbalera. Strahinja Eraković i Jovan Mijatović prodati su za 8.000.000 evra uz bonuse, Kosta Nedeljković za 7.600.000 evra, takođe uz bonuse. Irakli Azarov je prešao u Šahtjor za 3.000.000 evra, a Stefan Mitrović u Veronu za 1.300.000 evra uz 20 odsto od naredne prodaje. Na leto bi Viljareal trebalo da aktivira klauzulu i za 4.000.000 evra od Crvene zvezde otkupi Stefana Lekovića.

