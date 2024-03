"DA SE LALATOVIĆ I NJEGOVA PORODICA NE UZIMAJU U USTA" Duljaj se obratio navijačima pred sutrašnji meč - ima BITNU PORUKU za njih

Pred sutrašnju utakmicu Partizana i subotičkog Spartaka, novinarima se na konferenciji obratio šef stručnog štaba crno-belih, Igor Duljaj.

Trener Parnog valjka obratio se navijačima Partizana zbog dolaska Nenada Lalatovića u Humsku, te ih je zamolio da ne vređaju njega i njegovu porodicu.

- Želeo bih da kažem jednu stvar, a to je da publika koja sutra dođe - moramo da budemo posebni. To znači da budemo drugačiji od drugih. A to je da svu svoju energiju prenesemo na igrače, i da se Nenad Lalatović i njegova porodica ne uzimaju u usta. On je moj prijatelj i kolega, bez obzira što je igrao u Zvezdi. Samo nemojte da uzimate porodicu u neki loš kontekst. Mi smo drugačiji od drugih - kazao je Duljaj i potom dodao:

- Sport mora da spaja ljude. Imam izutetno dva dobra prijatelja koji su u Zvezdi, neću da kažem ko su, i nijednom se za 10 godina nismo posvađali zbog Zvezde i Partizana. Sport treba da spaja ljude, ne da razdvaja. Mi svi treba da buemo primer za nove gerenacije koje stasavaju. Slažem se da neki put iskočimo iz kontesta i da moje ponašanje nije primerenmo i da se ja zbog tog stidim, ali to su sve emocije koje ne ssluže kao opravdanje.

Otkrio je Duljaj o čemu njegovi igrači moraju posebno da vode računa.

- Imali smo nekoliko dana odmora, Baždar je bio odsutan, kao i Kovačević. Pored Saldanje koji je i dalje povređen, njegov oporavak za sada dobro teče, Videćemo kad će biti spreman da se priključi timu. Treninzi su ovih dana bili izuzetno jaki, svi ostali su bili prisutni sem pomenutih igrača. Istina je da smo radili prekide i defanzivne i ofanzivne, ali to je sve do koncentracije i karaktera. Mislim da su i igrači svesni da mogu i moraju bolje kada su te stvari u pitanju.

