KLOP SPUŠTA PRITISAK SA LIVERPULA: Glavni je cilj plasman u Ligu šampiona!

Fudbaleri Liverpula posustali su pred kraj sezone m nakon borbe na sva četiri frontaq.

Izgubili su prvo mesto u Premijer ligi, ispali od Atalante u četvrtfinalu Lige Evrope, kao i od Mančester junajteda u FA Kupu ali i dalje mogu do šampionske titule Engleskoj.

Trebaće da im se dosta toga poklopi, da dobiju verovatno sve svoje mečeve do kraja, uz makar po jedan kiks Mančester sitija i Arsenala.

foto: Nigel French / PA Images / Profimedia

Ipak, odlazeći menadžer Jirgen Klop izražava zadovoljstvo jer je ekipa na putu povratka u Ligu šampiona.

"Od ogromne je važnosti da se obezbedi Liga šampiona. Od početka je jasno da je to glavni cilj. Ide dobro za sada, ali još nismo završili posao. Tu smo gde smo i želimo da pobedimo sve do kraja. Moramo da se borimo sa svim ovim povredama. Bitno je kako se na to reaguje, a ja sam veoma srećan kako smo odgovorili. Ako osvojimo prvenstvo biće izuzetno. I sve dok postoji šansa moramo da se borimo", rekao je Klop, koji na kraju sezone odlazi sa Enfilda.

Liverpul u sredu od 21 sati gostuje gradskom rivalu Evertonu, u zaostaloj utakmici 29. kola.

Kurir sport