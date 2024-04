UŽIVO! ZVEZDA - PARTIZAN: Novi večiti derbi posle burnih dešavanja pre četiri dana! Ko ide u FINALE Kupa Srbije?

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN

POTENCIJALNI SASTAVI: Glazer - Mijailović, Spajić, Dragović, Radojević - Hvang, Ivanić, Katai, Bukari, Olajinka - Endiaje. Jovanović – Stojković, Kovačević, Marković, Antić – Ovusu, Kastiljo – Severina, Zahid, Goh – Baždar.

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaju se u polufinalnoj utakmici Kupa Srbije.

Ovaj meč dolazi samo četiri dana posle burnog prvenstvenog derbija koji je pripao crveno- belima u nadoknadi rezultatom 3:2.

Posle meča bilo je dosta povika na suđenje od strane Partizana na račun sudije Pavla Ilića, a ovaj duel dodeljen je arbitru Miloš Milanoviću.

Zvezda je branilac trofeja, a crveno-beli jure četvrtu uzastopnu duplu krunu.

Zvezda je mnogo lakše došla do polufinala ubedljivim pobedama nad Trajalom u Kruševcu (6:0), Radničkim iz Niša(5:0) i Vršcem(3:0) bez primljenog gola.

Partizan je čak dva rivala izbacio nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Najpre Grafičar u osmini finala, a potom i Voždovac u četvrtfinalu. Oba meča završena su rezultatom 1:1.Prethodno su crno-beli slavili na Ubu protiv Jedinstva, minimalnim rezultatom 1:0.

U slučaju nerešenog rezultata odmah će se pristupiti izvođenju jedanaesteraca.

Produžetaka nema u Kupu Srbije, sem u finalu.

foto: Starsport©

Svoja očekivanja uoči meča izneo je trener Zvezde Vladan Milojević.

- Pre par dana smo imali konferenciju posle utakmice i sigurno ono što prvo treba da naglasim da je Kup jedno takmičenje koje se igra na ispadanje, najmasovnije takmičenje i od samog početka je specifično. Nije kao u prvenstvu gde imate dodatnih utakmica gde možete da popravite bodovni saldo i mesto na tabeli. Igramo protiv večitog rivala, veliki je ulog, pobedniku donosi plasman u finale! Naše su ambicije da idemo do kraja i osvojimo Kup. Danas imamo poslednji trening, mislim da smo spremni, nedoumica nemamo, dobro se poznajemo i igraće se utakmica kao i svaka kada se igra derbi. Nadam se dobroj utakmici i poseti - počeo je priču Milojević, pa se dotakao i svojih napadača:

- Realizacija je nešto što se pokazalo kao problem, ali mi stvaramo šanse. Nadam se da će doći vreme kada ćemo moći da ih realizujemo na pravi način. Svaki napadač želi da da gol, potrebna je i koncentracija. Partizan ima i odlične golmane, Jovanovića i Krunića... Mi hoćemo da verujemo da treba da bude veća koncentracija, ali zavisi od situacije.

foto: Starsport

Sa druge strane bilo je spekulacija da Partizan uopšte neće igrati večiti nezadovoljan sudijskim odlukama u prvenstvenom duelu.

- Jedino što se u ovom trenutku zna jeste da se ništa ne zna. Verujte mi da je to jedina istina. Trebalo je juče da imamo trening, ali sam igračima dao slobodno. Bili su iscrpljeni, bili su pod utiskom i nisam želeo da ih dodatno opterećujem. Važno mi je bilo da se odmore. Danas smo imali trening, normalno smo ga odradili i to je to. O temi hoćemo li igrati Kup ili nećeno nisam hteo da pričam. Videću igrače i večeras i sutra ćemo imati trening, pa ću tada znati nešto više - rekao je Duljaj, pa dodao: Uvek ću stati iza svojih igrača! Odnosno, staću ispred njih i biću uz njih. Oni krvare na terenu, njima lome noseve, oni se povređuju, oni igraju i apsolutno zaslužuju da budem uz njih. Neću pokušati da utičem na njihovo mišljenje, samo ću stati uz njih. To su pravi, fantastični momci, nisu deca, rekao trener crno-belih Igor Duljaj u ponedeljak.

U međuvremenu je odlučeno da crno-beli ipak nastupe na ovom meču, ali će uz znak protestta uoči meča nositi specijalne majice.

Pobednik ovog meča u finalu će se sastati sa boljim iz duela Radnički Kragujevac - Vojvodina.

Utakmica se igra na stadionu "Rajko Mitić " sa početkom u 19 časova.

Finalni meč na programu 22. maja.

Kurir sport