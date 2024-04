DULJAJ O DERBIJU: Zvezda je bila bolja! TEŠKO je OPORAVITI ekipu!

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije pobedom nad Partizanom na Marakani rezultatom 2:0(2:0).

Uvertira u ovu utakmicu bila je burna, pričalo se o tome da fudbaleri Partizana neće ni izaći na teren, a kakvu su partiju pružili, posebno defanzivci, izgledalo je kao da i nisu prisutni.

Trener Partizana Igor Duljaj čestitao je protivniku koji je bio bolji.

- Na kraju se pamti rezultat. Zvezda je bila bolja za dva gola. Odlično smo ušli u utakmicu i imali smo svoje šanse. Naivno smo primili oba gola, a posle toga smo se otvorili. Utakmica nije bila izbalansirana na pravi način. Morali smo da rizikujemo i da ubacimo što više igrača u napad, pa smo tako Zvezdi stvarali kontre. Zvezda je danas bila bolja. Teško je oporaviti ekipu posle dva derbija u četiri dana. U nedelju nas čeka još teža utakmica - rekao je Igor Duljaj.

Upitan je da li je Markovića izveo na poluvremenu zbog žutog kartona.

- On se požalio na bol u kolenu, hteo je da nastavi, nisam hteo da rizikujem da se pogorša povreda, to je jedini razlog zašto je došlo do promene - zaključio je Duljaj.

Kurir sport

