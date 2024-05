MORAJU SVAKI DAN DA IMAJU ODNOS: Čuveni fudbaler i manekenka potpisali ugovor! Ako ga ne ispune, onda...

Bivši fudbaler Barselone Mark Bartra potpisao je neobičan ugovor sa svojom devojkom Džesikom Goikoečeom.

Prema uslovima ugovora, par mora da ima seks svaki dan. Ukoliko to ne mogu da urade nekog dana, onda to moraju da nadoknade sutradan.

Manekenka i influenserka, koju na Instagramu prati skoro 2 miliona ljudi, otkrila je detalje o ovom ugovoru.

foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia

Njih dvoje su u vezi od 2021. godine.

"Svakog dana kada se viđamo, moramo to da uradimo. Ako to ne uradimo danas, moramo sutra to dva puta", rekla je ona u jednoj poznatoj emisiji na španskoj televiziji.

Kurir sport

