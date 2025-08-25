Slušaj vest

Predrag Peca Brzaković ime je na koje mnogi u svetu fudbala i futsala ustanu. Iz poštovanja, kako zbog golmanskih tako i zbog onih, mnogo bitnijih, ljudskih kvaliteta. Brzaković je jedini golman kom je pošlo za rukom da bude deo reprezentacije Jugoslavije u fudbalu, a zatim i Srbije u futsalu.

Nažalost, Peca je preminuo 14. septembra 2012. godine, u 48. godini, i to tokom partije basketa, a u tekstu serijala "Mali fudbal, velike priče" pokušaćemo da ga sačuvamo od zaborava. Jer, prave legende nikada ne umiru!

Najveći gospodin

Mnogi ljudi, računajući i mene, futsal su zavoleli zbog Pecinih bravura na golu. Gledao sam ga prvi put u mečevima Lige šampiona u Pioniru, kada je u dresu Marba činio čuda protiv moćnog Dinama iz Moskve. Jedan od najboljih futsalera u istoriji naše zemlje, Marko Perić, otkrio nam je neke zanimljive anegdote vezane za Predraga Brzakovića.

- Peca je bio najveći gospodin u svetu futsala! Ubedljivo! Ja sam ga zvao ćale, s njim anegdota ima milion, a uglavnom se vežu za kafanu i druženje. Upoznao sam ga kada sam došao u Marbo, on je bio jedan od onih koji znaju kako sa klincima. Uglavnom je bilo "ajde ti mali sa strane". Kod Pece nije moglo tako! Pričao je sa mnom, bio je tu za mene i sigurno da je uticao na moj razvoj u daljem toku karijere - priča nam Perić i dodaje:

- Kao što sam rekao, toliko je anegdota sa njim... Njegovi prsti bili su izlomljeni od udaraca i odbrana i sećam se jednom, Raja (Predrag Rajić), on i ja ušli smo u neku kafanu, nije bilo gde da se stane, nismo znali gde jakne da stavimo. Pitam ja Raju: "Gde jakne da stavimo?", kaže on: "Ne znam, vidiš da je ludnica, okači ih na ovaj Pecin prst (osmeh)." Bio je Peca pravi primer kako se trenira! U Marbu je bio najstariji igrač, voleo je da izađe i da popije, ali ako je trening u 10, on je u devet već spreman, zagreva se, radi vežbe... Bio je pravi vojnik što se tiče futsala. O ljudskim kvalitetima tek da ne pričam... Tu je bio van svake konkurencije!

1/4 Vidi galeriju Predrag Peca Brzaković Foto: Printscreen / YouTube, Privatna Arhiva

Opklada za pamćenje

Marko Perić je potom ispričao urnebesnu priču:

- Znaš li za anegdotu kada se kladio sa Cigom Kneževićem da neće piti alkohol mesec dana? E, to je urnebesno bilo! Spremali su se za Ligu šampiona, a Peca je rekao Cigi da će da izdrži bez alkohola mesec dana, kladili su se u 1.000 evra. Prvi, treći, peti trening... Peca ne može da odbrani ništa! Svaki šut mu ulazi u gol! I pored gola kad ide lopta, Pecu pogodi i uđe u gol. Nestvarno! Ciga se iznervira, izvadi 1.000 evra i kaže: "Evo ti, idi u kafanu, idi gde hoćeš, samo počni da braniš više!" Bila je i ta njegova čuvena kafa. Kada su igrali Ligu šampiona sa Marbom, bili su u karantinu u Kovilovu. I Peca kad ode na kafu, ubaci dva vinjaka unutra. Pošto nije smeo da pije pred Đurom Pavićevićem, on kad naiđe, izgleda kao da pije kafu. A u kafi...

Pece Brzakovića setio se još jedan legendarni srpski futsaler, a sada uspešan trener Predrag Rajić.

- Malo nam je tri sata da pričamo o Peci... Peca je bio čovek koji je obeležio futsal. Ali ne samo to. Pitaj koga god da li ima neku ružnu reč za njega... Nećeš nikog naći. Tog dana kada je preminuo, čuli smo se tri sata pre toga. Tada sam imao ponudu da idem u Bosnu, da preuzmem neki klub i rekao sam Peci da ide sa mnom ako se to desi. On me je zvao, kaže: "Šporetu, jesu li se javili ovi?" Kažem mu, niko se nije javljao, kaže on: "Dobro, odoh ja malo da se istrčim"... Takva legenda, takva boemčina! Znao je da kaže: "Prema meni možeš da meriš put iz Kragujevca do Beograda!" Ja ga pitam kako, kaže on, gledaj. Uzme dva piva, na pola puta, negde kod Požarevca, nagne ono jedno, popije do kraja, kaže: "Evo, prošli smo pola." I drugo pivo pred Beogradom popije - uz osmeh će Rajić.

Foto: Privatna Arhiva

E, ko će pivo?

Nije se moglo bez piva, koje je Brzaković obožavao.

- Na Evropskom prvenstvu 2007. godine uzeli smo bod Španiji, što je bila senzacija. Imali smo slobodan dan, velika euforija je vladala, nije mala stvar Špancima uzeti bod! Mi u sobama, radosni, ma šta da ti pričam... Selektor Aca Kovačević nije želeo da se meša, ali morao je da spusti euforiju, a imao je poverenja u pomoćnika Vecu. Poslao ga je kod nas da nas smiri, da dobijemo i Ukrajinu. I sad, u sobi nas petorica-šestorica... Veca dolazi i u italijanskom stilu odmereno kaže: "Čekajte, momci, polako, moramo da pobedimo Ukrajinu... Nemoj da sad prospemo sve što smo napravili." Kako Veca to priča, otvaraju se vrata, a Peca Brzaković ulazi i nosi ranac pun piva. Našao je na četvrtom spratu hotela, delili su sponzori... "E, ko će pivo?", kaže Peca Brzaković. Veca ga pogleda i samo izađe iz sobe... Obožavao je jednog čoveka iz Kragujevca Žiku Indeksa, kog je on zvao Bekenbauer. Pošto smo mi živeli kod Žike, on se spusti do njega i samo mu kaže: "Ej, Bekenbauer, sipaj." I Žika, šta će, sipa, Peca popije i ide dalje. Mogao je da pije na crtu gde god je poželeo, svi su mu verovali. Čovek je obeležio futsal, ali i fudbal. Ne znam da li je postojao iko da je branio za reprezentaciju oba sporta! Bio je jedinstven.

Zanimljive anegdote o Peci Brzakoviću sa nama je podelio i Denis Inajetović, koji je legendarnog golmana gledao kao oca.

- U Ekonomac sam došao na preporuku mog velikog prijatelja, kog sam gledao kao da mi je otac, pokojnog Pece Brzakovića, legendarnog srpskog golmana. Bio sam najbolji igrač turnira Fontana kup i Peca me je poveo u Ekonomac, koji je u to vreme bio jedan od najboljih klubova Evrope, dok je u Srbiji dominirao. I sad, treba da krenem u Kragujevac i Peca mi kaže idemo autobusom, budi u pet ujutru na stanici kod "Fontane", pa ćemo zajedno. Ja ga čekam, kad on stiže s dve limenke piva. Rekao sam mu: "Nemoj, ćale, molim te." Kaže on: "Ma ništa ne brini, imamo vremena za sve." Stižemo mi u Kragujevac, naravno, kasnimo, a trči se Kuperov test na Čika Dači. Ja na stadion u nekim farmerkama, sređen, zategnut, kaže mi profesor Dugalić, koji im je bio predsednik: "Sine, ne dolazi se ovakav u Ekonomac." Ja, šta ću, nisam kriv, ali ne smem ni Pecu da uvalim. Odgovorim: "Izvinite", a on mi nije ništa rekao. Ajde na trčanje! I tako sam ti ja u farmerkama trčao Kuperov test!

Pecina kancelarija

- Posle sam onako znojav i mokar tražio Pecu po celom Kragujevcu, trebalo je da me smeste u stan. Kažu mi da je u kancelariji. Pola Kragujevca prođem, pitao sam ljude gde je kancelarija Ekonomca, svi me gledali kao ludaka... U nekom trenutku naletim na Mikija Aksentijevića, pitam ga gde je ta kancelarija kluba gde sedi Peca, kaže on da Peca ima svoju kancelariju, prva kafana na šetalištu, videćeš sto. Ja tamo, a Peca pije pivo, kaže: "Dođi, sine, uzmi jedno i ti." A meni nije ni do čega...

Foto: Privatna Arhiva

A među stativama je bio nenadmašan.

- Imao je strašnu foru kada je branio. Mene je time kupio za ceo život. Rezervna lopta mu je stajala pored stative ili kod nekog klinca koji je bio u blizini gola. I kada protivnički igrač šutne preko ili pored gola, on momentalno uzima loptu i baca kontru. Dok protivnik dođe sebi, mi smo već u šansi za gol. Ima anegdota kada je ušao u rijaliti "Dvor". Sve flaše su bile oblepljene da se ne vidi šta je šta zbog sponzora. Peca se uhvatio sa Lepom Lukić, kaže, ajmo na "gorki list". Ovi se pitaju, kako znate koja je flaša... Kaže Peca, ma dajte molim vas. Odmah su provalili sve!

Kraj na basketu

Sudbina je bila takva da je Brzaković preminuo baveći se sportom, ali ne fudbalom ili futsalom.

- Sećam se, nažalost, i dana kada je preminuo. Vratili smo se iz Kragujevca taj dan on i ja. Otišao je na basket... Uradio je neki dvokorak, nešto ga je preseklo. Hteli su da prekinu partiju basketa, da odu na pivo, on je rekao: "Ne, ne, daj da završimo do kraja!" I, nažalost, to mu je bio kraj!

Brzakovića se setio i legendarni futsal trener Zoran Žigić, poznat i kao Miki Kapelo.

- Bio je veliki čovek, boem, strašan golman. Jedini igrač koji je bio deo reprezentacije u fudbalu i futsalu! I ne znam da li je bolje igrao nogom ili branio. Odličan prijatelj, mnogo turnira je za nas branio... Sećam se kada je branio za nas turnir u Umčarima. Moj drug Tof iz Vrčina i ja smo ga zvali. On se tada kladio sa Cigom Kneževićem da ne pije... Ciga je došao da gleda turnir, mi smo osvojili, čekali smo nagrade. Peca je video jednu hladnjaču ispred, sakrio se od Cige, popio dva piva na brzinu i rekao, uf, kako je dobro! Kaže: "Morao sam, bila je vrućina, 40 stepeni... Ko da izdrži?" - priseća se Žigić.

Poslednji turnir

Na poslednjem turniru u životu Predrag Brzaković branio je za klince iz kraja, dečake sa Fontane (Novi Beograd), koji su ga to zamolili. Detalje o Pecinom poslednjem turniru otkrio nam je Srđan Stojković, koji je bio deo te ekipe.

Foto: Privatna Arhiva

- Voleo me je kao sina, i dan-danas idemo moj otac i ja na njegov grob. Sećam se kao da je bilo juče, zamolio sam ga da nam brani jer je naš golman Tomke (Uroš Tomić) otišao na more. On je rekao, Srki, gajba piva i branim vam. Ja u dućan, gajba piva 940 dinara, odneo mu, on pre utakmice popio deset komada i bio je najbolji na terenu. Prošli smo osminu finala na penale, on je odbranio dva, kasnije nam je branio i četvrtfinale. Nikada posle toga nije stao na gol, samo je basket igrao... Pa, na tom turniru je imao ponudu da za dnevnicu brani za drugu ekipu, 100 evra po utakmici su mu davali, znate li vi šta je tada bilo sto evra... On je rekao, ma, nema tih para, branim za moje klince iz kraja! Kada je preminuo, naša ekipa je na Fontana kupu igrala u njegovu čast, nosili smo Pecino ime i majice sa njegovim likom - otkrio nam je Stojković.

Foto: Privatna Arhiva

Karijera: Ostavio dubok trag

Predrag Peca Brzaković ostavio je dubok trag prvo u fudbalu, a potom i u futsalu. Branio je za OFK Beograd, Vojvodinu, Radnički sa Novog Beograda, Čukarički, kiparski Paralimni, a stigao je i do reprezentacije Jugoslavije. Što se tiče futsala, branio je u Marbu, Municipijumu i Ekonomcu i bio je standardni član nacionalnog tima, te je sa Srbijom igrao i na Evropskom prvenstvu 2007. godine.

Inicijativa: Trofej "Peca Brzaković"

Putem serijala "Mali fudbal, velike priče" daćemo predlog ljudima zaduženim za futsal u Fudbalskom savezu Srbije da pehar namenjen najboljim golmanima Superlige i Prve lige nosi naziv trofej "Predrag Peca Brzaković". Legendarni golman ostavio je dubok trag u srpskom futsalu i ovako nešto je sasvim sigurno zaslužio.

BONUS VIDEO: