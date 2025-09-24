CRVENA ZVEZDA - SELTIK! Ovo je sastav koji je izveo Milojević: Ofanziva od starta
Fudbaleri Crvene zvezde u prvom kolu Lige Evropa dočekuju škotski Seltik.
RASPORED CRVENE ZVEZDE U LIGI EVROPE 2025/26
24.09. – Crvena zvezda – Seltik
02.10. – Porto – Crvena zvezda
23.10. – Braga – Crvena zvezda
06.11. – Crvena zvezda – Lil
27.11. – Crvena zvezda – FCSB
11.12 – Šturm – Crvena zvezda
22.01. – Malme – Crvena zvezda
29.01. – Crvena zvezda – Selta
SASTAVI
CRVENA ZVEZDA - SELTIK
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Radu Petresku (Rumunija)
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Handel - Radonjić, Duarte, Ivanić - Arnautović. Trener: Vladan Milojević.
Klupa: Glazer, Guteša, Badžo, Milson, Katai, Olajinka, Kostov, Stanković, Leković, Lučić, Zarić, Avdić.
SELTIK: Šmajhel - Donovan, Karter-Vikers, Skels, Tirni - Hatate, Mekgregor, Nigren - Maeda, Jun, Tunekti. Trener: Brendan Rodžers.
Klupa: Sinisalo, Duhan, Balikviša, Mekovan, Ihenačo, Keni, Engels, Paulo Bernardo, Sarači, Marej, Forest, Ralston.
