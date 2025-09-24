Svi događaji
Od najnovijeg
20:13

Očekuje se pun stadion

Ne propustiteFudbalVELIKA GUŽVA ISPRED MARAKANE: Crvena zvezda će imati sjajnu podršku protiv Seltika
WhatsApp Image 2025-09-24 at 19.27.41.jpeg

20:13

Navijači Seltika u dobrom broju u Beogradu

Ne propustiteFudbalNAVIJAČI SELTIKA ISPUNILI BOKS ZA GOSTE: Škoti u velikom broju stigli u Beograd
WhatsApp Image 2025-09-24 at 19.34.18_34a85039.jpg

19:51

RASPORED CRVENE ZVEZDE U LIGI EVROPE 2025/26

24.09. – Crvena zvezda – Seltik

02.10. – Porto – Crvena zvezda

23.10. – Braga – Crvena zvezda

06.11. – Crvena zvezda – Lil

27.11. – Crvena zvezda – FCSB

11.12 – Šturm – Crvena zvezda

22.01. – Malme – Crvena zvezda

29.01. – Crvena zvezda – Selta

19:47

SASTAVI


CRVENA ZVEZDA - SELTIK

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Radu Petresku (Rumunija)

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Handel - Radonjić, Duarte, Ivanić - Arnautović. Trener: Vladan Milojević.

Klupa: Glazer, Guteša, Badžo, Milson, Katai, Olajinka, Kostov, Stanković, Leković, Lučić, Zarić, Avdić.

SELTIK: Šmajhel - Donovan, Karter-Vikers, Skels, Tirni - Hatate, Mekgregor, Nigren - Maeda, Jun, Tunekti. Trener: Brendan Rodžers.

Klupa: Sinisalo, Duhan, Balikviša, Mekovan, Ihenačo, Keni, Engels, Paulo Bernardo, Sarači, Marej, Forest, Ralston.

16:24

Seltik uputio upozorenje svojim navijačima

Ne propustiteFudbalDOK STE U BEOGRADU OVO NEMOJTE DA RADITE! Seltik uputio važno upozorenje navijačima pred utakmicu protiv Crvene zvezde
Navijači Seltika

16:24

Huligani napali navijače Seltika

Ne propustiteFudbalMASKIRANI MUŠKARCI IH NAPALI DOK SU SEDELI U KAFIĆU U BEOGRADU! Povređeni navijač Seltika koji je završio u bolnici otkrio šta se desilo u centru grada
Navijači Seltika

16:23

Gde gledati utakmicu?

Ne propustiteFudbalZVEZDA VEČERAS OTVARA GRUPNU FAZU LIGE EVROPE! Seltik stiže na Marakanu - evo gde možete da gledate ovu utakmicu!
FK Crvena zvezda

16:22

Brendan Rodžers najavio meč sa Zvezdom

Ne propustiteFudbalBRENDON RODŽERS OTVORENOG SRCA PRED SRPSKIM MEDIJIMA: Trener Seltika se dotakao čuvenog tunela na stadionu Crvene zvezde!
Brendon Rodžers konferencija pred duel Crvene zvezde i Sletika

16:22

Kladionice su rekle svoje

Ne propustiteFudbalŠOK PRED MEČ CRVENE ZVEZDE I SELTIKA: Pojavile se kvote koje niko nije očekivao!
partizan-zvezda-derbi-439396.JPG

16:21

Milojević najavio meč sa Škotima

Ne propustiteFudbalMILOJEVIĆ NAJAVIO SUTRAŠNJI MEČ SA SELTIKOM! Trener Zvezde otkrio prednosti crveno-belih, pa pozvao navijače na spektakl: "Voleo bih ko god može da dođe"
zvezda-press-442476.JPG

16:20

Sudije iz Rumunije dele pravdu

Ne propustiteFudbalUEFA JE PRELOMILA! Određene sudije za meč Zvezde i Seltika - evo ko deli pravdu na Marakani!
FK Crvena zvezda

16:14

POTENCIJALNI SASTAVI

CRVENA ZVEZDA - SELTIK

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Radu Petresku (Rumunija)

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Veljković, Učena, Tiknizjan - Elšnik, Handel - Radonjić, Duarte, Ivanić - Arnautović. Trener: Vladan Milojević.

SELTIK: Šmajhel - Donovan, Karter-Vikers, Skels, Tierni - Mekgregor, Hatate, Nigren - Maeda, Ihenačo, Tunekti. Trener: Brendan Rodžers.