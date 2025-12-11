Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Austrije - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na gostovanju Šturm iz Graca sa 1:0, u utakmici šestog kola ligaške faze Lige Evropa. Pobednički gol za crveno-bele postigao je Mirko Ivanić u 55. minutu.

Pred vama su fudbaleri Zvezde na skeneru Kurira.

Mateus 8

Još jedna u nizu fantastičnih partija Zvezdinog Brazilca. Sigurnim intervencijama unosio je preko potreban mir u redove svog tima. Nije bio pod stalnim pritiskom austrijskog tima, ali kad god bi zapretili igrači Šturma, Mateus je bio tu da zatvori vrata Zvezdinog gola. I pred kraj utakmice, psihološki je uticao na ekipu. Znao je kad treba da padne, ako treba i ukrade koji sekund, da u najnapetijim trenucima pred kraj utakmice pokaže koliko je iskusan i koliko dobro poznaje fudbal. Kapa dole majstore, za još jednu vrhunsku partiju.

Jung Vu Seol 7

Tako igra pravi desni bek. Odgovoran u odbrani, upotrebljiv u napadu, ali dozirano, jer je defanzivac ipak primarna delatnost bila u ovoj utakmici. Deluje da je ispunio sve taktičke zadatke koje je pred njega stavio trener Milojević. Protivnički igrači mu nisu pravili previše problema, a i kada jesu, uvek je znao da pronađe najbolje rešenje za sebe i ekipu. U trenucima pred kraj, umeo je i da hvata za gušu igrače Šturma, a onda se brzo transformiše u "mirotvorca" što pokazuje da je Južnokorejac namazan tip. Izuzetno korektna partija. Ako su ga gledali skauti stranih klubova, imali su šta da vide.

Miloš Veljković 7

Igrao je pametno, odgovorno i bez preteranog rizika. Uvek za korak, ili dva ispred napadača Šturma. Imao je visok procenat dobijenih duela, kako na zemlji, tako i u vazduhu. Bio je pokretač dobrih poteza poslednje linije Zvezde. U nekoliko navrata našao se na pravom mestu, kako bi otklonio opasnost od gola svog tima. Dobro se dopunjavao sa Seolom po desnoj strani. Očigledno je da mu prija kada ekipa igra dobro, da se tako napaja pozitivnom energijom.

Rodrigao 8

Možda i jedna od njegovih najboljih partija u dresu Crvene zvezde. Ovakav Rodrigao je potreban Zvezdi. Prva intervencija bila je prava. Skinuo je loptu s noge napadaču Šturma Džatu u 40. minutu, kada je ovaj bio u gol šansi. I to ga je toliko napunilo dobrom energijom, da nije do kraja utakmice imao nijednu grešku. Svaki duel u vazduhu, kao i na zemlji, bio je njegov. Nije bilo prolaza za igrače Šturma pored njega. Prijala mu je ova utakmica, videlo se to na njemu. Iskustvo mu je bilo glavno oružje, jer je mnogo puta "čitao" akcije prvaka Austrije u lako iznosio loptu ispred protivničkih fudbalera.

Nair Tiknizjan 7,5

Voli da igra utakmice visokog intenziteta, deluje da tako pokazuje sve najbolje od sebe. Koristio je prazan prostor po levoj strani, međutim u nekoliko prilika nije dobijao upotrebljive lopte, čime bi bio daleko opasniji za gol protivnika. VAR mu je poništio gol u 52. minutu zbog malog ofsajda u kojem se našao Duarte. Trudio se da bude od koristi u napadu, mada je i ovaj put znao da ostavi brisani prostor iza sebe i na tome će morati mnogo da radi.

Rade Krunić 8

Sjajna partija u nizu. Iako nije imao rotaciju u poslednjih pet mečeva za 15 dana, nije se video umor na njemu. Na sredini terena uhapsio je kreatora igre Šturma Kitaišvilija, ne dozvolivši mu da licem ka golu primi loptu. Uz to, odlično je parirao zadnjem veznom domaće ekipe Gorencu Stankoviću. Kada je Šturm desetak minuta pre kraja utakmice bacio sve karte na napad, pokazao je sve ono što je naučio u devet sezona provedenih u Seriji A. Jednu opasnu kontru zaustavio je na "italijanski način" na sredini terena. Dobio je žuti karton, ali je zaustavio igru, Zvezda je povezala redove i to je bilo najvažnije. Odlična partija.

Timi Maks Elšnik 8

Bio je na vrhuncu zadatka, izuzetan i vrlo požrtvovan. Nije štedeo kolena na sredini, koristio je priliku da šalje upotrebljive lopte ka navalnim i bočnim igračima. Mogao je i da se proslavi... Kakvu je samo šansu promašio u 5. minutu... Neverovatno. Zicer. To ga nije pokolebalo. Sjajno je izveo korner kod prvog gola Zvezde, kada je pronašao usamljenog Ivanića. U još nekoliko navrata slao je lopte iz prekida kao rukom, pokazavši kako sezona odmiče, da je sve bolji i bolji. Sa ovakvim Elšnikom, Crvena zvezda ne može da izgubi.

Milson 6

Zločin koji traje. Užasan u odbrani, neupotrebljiv u napadu. Stvarno ništa nije pokazao za sve vreme provedeno na terenu. Pravi je bezobrazluk, kada je u jednoj izglednoj prilici uzeo loptu kapitenu Ivaniću i šutirao iz slobodnjaka sa 16 metara. Naravno očajno, jer nije prebacio živi zid. Otvarao je kontre rivalu nepotrebnim komplikovanjem. Potom je nepotrebno oborio igrača Šturma u kontri. Sreća javio se VAR i poništio penal, ali i njegovu grešku. Nijedan duel nije dobio okrenut glavom ka golu.

Tomas Handel 6,5

Najslabija karika u veznom redu Crvene zvezde. Nedostojna partija za igrača od koga se mnogo očekuje na Marakani. Kako je samo pogrešio i prodao loptu u 3. minutu, na svu sreću napadač Džata je promašio zicer, u situaciji "jedan na jedan". Nekako je svilen bio u duelima, lako su ga dobijali igrači Šturma na snagu. Spasao ga je VAR, jer je prodao loptu i otvorio kontru prvaku Austrije. I osovinski su mu bili nekako kratki, nesigurni, a u trenucima kada je trebalo da sačuva loptu, iznudi faul, gledao je da uradi alibi poteze, ili pošalje loptu od sebe, ili da po svaku cenu padne na travu.

Mirko Ivanić 8,5

Lider Crvene zvezde, što je ovoj utakmici i pokazao. Rekao je posle onog promašaja protiv FCSB u Beogradu, da će mu se vratiti protiv Šturma u Gracu. I vratilo se kapitenu Zvezde. Prelep gol dao je u 53. minutu kada je visoko skočio i zakucao loptu u mrežu Šturma. Za delirijum među Delijama, a čini se da je i njemu pao kamen sa srca, posle nekoliko slabijih partija u crveno-belom dresu. Zaista, u Gracu je odigrao sjajno, posebno u situacijama iza napadača, kada je trebalo pokazati odgovornost u defanzivi, a onda i kreativnost u napadu. Naplatio se Mirko hladne decembarske noći u Gracu, za sve malere i promašaje ove jeseni.

Marko Arnautović 7

Ogromnu je želju imao da igra u rodnoj zemlji, iako je posle pet minuta svima bilo jasno da fizički ne može da izdrži utakmicu. Želeo je, ali... Povreda mišića bila je jača. Nepotrebno je naseo na provokaciju štopera Mičela i dobio žuti karton. Kada je dobio zavoj u 14. minutu bilo je jasno da će biti neupotrebljiv, ali on je nastavio da igra. Čak je i šepao, vukao mogu, ali i u takvom stanju znao je da odigra petom, da na prvu izbaci saigrače u gol šansu. I po izlasku sa terena odgledao je utakmicu sa klupe za rezerve, emotivno proživljavao svaki trenutak, a gol i pobedu proslavio je na terenu, ulaskom sa saigračima.

Bruno Duarte 7

Od 46. minuta umesto Marka Arnautovića. Neverovatno je šta je promašio u 48. minutu, kada je sa pet metara šutirao posle gola. Hvatao se za glavu Brazilac, ali... Šansa u 67. minutu bila je dobra, za gol, ali ovaj put bio je izblokiran. Mogao je da se proslavi... U nastavku utakmice trudio se da pritisne poslednju liniju Šturma, trpeći ozbiljne batine od strane oba štopera ekipe iz Graca. Nije razočarao, ali je mogao i morao više, posebno u izglednim prilikama.

Mahmudu Badžo 6

Od 83. minuta umesto Milsona. Dobio je nekoliko duela, vrlo važnih za ekipu, mada je na početku delovao smušeno. Sa takvim telom i dugim nogama, mogao bi u drugom delu sezone da bude pravo osveženje za vezni red Crvene zvezde.

Aleksandar Katai /

Od 87. minuta umesto Ivanića. Premalo vremena provedenih na terenu.

Vasilije Kostov /

Od 90. umesto Handela. Premalo vremena provedenih na terenu.

Vladan Milojević 7

Emotivno je vodio utakmicu, onako kako smo navikli da ga gledamo. U pojedinim trenucima kao da je želeo da uđe na teren i tako pomogne svojim igračima. Ušao je u utakmicu oprezno, ali sa ciljem da se nadmeće i pobedi. To mu se na kraju i vratilo. Bio je spreman za "gegen presing" i "romb formaciju", brzog i snažnog fudbala koji igra Šturm. Koristio je prazan prostor i šteta je što Zvezda iz takvih akcija nije dala gol. Posle dužeg vremena crveno-beli su preko Mirka Ivanića dali gol iz prekida, što ozbiljan podsticaj za ovaj tim. Verovao je u iskustvo u ovom meču, ne želeći mnogo da rizikuje. Igrao je na pobedu i zasluženo slavio.

