Sastavi:

 Malme: Elborg - Karlsonm, Janson, Rosler, Busanelo - Bolin, Lundberg, Busuladžić, Skogmar - Bothajm, Ekong

Crvena zvezda (4-2-3-1) Mateus - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Lučić, Kostov, Katai - Arnautović.

17:19

Duško Radinović

17:18

17:18

16:35

16:33

16:32

16:31

16:23

Zvezda blizu nokaut faze



Пласман обезедио Sofascore

Zvezda nakon šest kola ima deset bodova i nalazi se na 17. mestu na tabeli. Crveno-beli su vrlo blizu plasmana među 24 najbolje ekipe koje vodi u nokaut fazu. 

U slučaju da Zvezda zabeleži obe pobede do kraja ligaške faze ima šansu da bude među osam najboljih i plasira se direktno u osminu finala. Međutim to će zavisiti i od ostalih rezultata.

Malme ima samo jedan bod i bez šansi je za dalji plasman, ali to ne znači da crveno-bele očekuje lak posao.