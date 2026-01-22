MALME - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli u ledenoj Švedskoj jure evropsko proleće! Stanković šokirao postavom!
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Malmeu u utakmici 7. kola Lige Evrope.
Meč se igra na stadionu "Eleda" u 18.45 časova.
Sastavi:
Malme: Elborg - Karlsonm, Janson, Rosler, Busanelo - Bolin, Lundberg, Busuladžić, Skogmar - Bothajm, Ekong
Crvena zvezda (4-2-3-1) Mateus - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Lučić, Kostov, Katai - Arnautović.
Zvezda blizu nokaut faze
Пласман обезедио Sofascore
Zvezda nakon šest kola ima deset bodova i nalazi se na 17. mestu na tabeli. Crveno-beli su vrlo blizu plasmana među 24 najbolje ekipe koje vodi u nokaut fazu.
U slučaju da Zvezda zabeleži obe pobede do kraja ligaške faze ima šansu da bude među osam najboljih i plasira se direktno u osminu finala. Međutim to će zavisiti i od ostalih rezultata.
Malme ima samo jedan bod i bez šansi je za dalji plasman, ali to ne znači da crveno-bele očekuje lak posao.