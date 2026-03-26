APSOLUTNI SPEKTAKL - KO IDE NA MUNDIJAL? Evropa podrhtava, na sedam utakmica sve gori!
Sedam polufinalnih mečeva evropskog baraža za Mundijal 2026 godine na programu je večeras.
Sastaju se:
Češka - Republika Irska
Danska - Severna Makedonija
Italija - Severna Irska
Poljska - Albanija
Slovačka - tzv. Kosovo
Ukrajina - Švedska
Vels - Bosna i Hercegovina
U popodnevnom programu Turska je savladala Rumuniju, minimalnim rezultatom 1:0.
Finalni dueli kad ćemo dobiti četiri učesnika Mundijala na programu su u utorak 31. marta.
Turska - Rumunija 1:0
Kadioglu u 53. minutu dovodi domaćina u vođstvo na oduševljenje prepunog stadiona u Istanbulu.
Staza D
Danska dočekuje Severnu Makedoniju. Pobednik ovog duela gostovaće boljem iz meča Češka - Republika Irska.
Staza C
Bolji iz duela Turska - Rumunija, gostovaće u finalnom duelu pobedniku meča Slovačka - tzv. Kosovo.
Staza B
Poljska dočekuje Albaniju, pobednik će u finalnom duelu gostovati boljem iz duela Ukrajina - Švedska.
Staza A
Bosna i Hercegovina gostuje Velsu, a u slučaju pobede dočekaće Italiju ili Severnu Irsku za pet dana, u utorak 31. marta.
Ko ide na Mundijal
Došlo je vreme da se razreše sve nepoznanice kada je Svetsko prvenstvo u pitanju.
Preostalo je još šest viza za Mundijal, od toga četiri iz Evrope.
Od ovog četvrtka na programu su evropski i interkontinentalni baraž za Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku, koji se održava tokom leta.
Iz Evrope će još četiri reprezentacije otići na SP, kroz četiri izdvojena puta, dok će i dva dodatna nacionalna tima sa ostalih kontinenata to obezbediti kroz interkontinentalni baraž u Meksiku.