Svi događaji
Od najnovijeg
20:41

Apsolutni spektakl 

Počinju mečevi na sedam evropskih stadiona.

19:51

Turska u finalu

19:14

Turska - Rumunija 1:0

Kadioglu u 53. minutu dovodi domaćina u vođstvo na oduševljenje prepunog stadiona u Istanbulu.

18:28

Staza D

Danska dočekuje Severnu Makedoniju. Pobednik ovog duela gostovaće boljem iz meča Češka - Republika Irska.

18:28

Staza C

Bolji iz duela Turska - Rumunija, gostovaće u finalnom duelu pobedniku meča Slovačka - tzv. Kosovo.

18:27

Staza B

Poljska dočekuje Albaniju, pobednik će u finalnom duelu gostovati boljem iz duela Ukrajina - Švedska.

18:27

Staza A

Bosna i Hercegovina gostuje Velsu, a u slučaju pobede dočekaće Italiju ili Severnu Irsku za pet dana, u utorak 31. marta.

18:22

Ko ide na Mundijal

Došlo je vreme da se razreše sve nepoznanice kada je Svetsko prvenstvo u pitanju.

Preostalo je još šest viza za Mundijal, od toga četiri iz Evrope.

Od ovog četvrtka na programu su evropski i interkontinentalni baraž za Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku, koji se održava tokom leta.

Iz Evrope će još četiri reprezentacije otići na SP, kroz četiri izdvojena puta, dok će i dva dodatna nacionalna tima sa ostalih kontinenata to obezbediti kroz interkontinentalni baraž u Meksiku.