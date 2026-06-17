Portugal - Kongo: 19.00
FIFA WC 2026
PORTUGAL - KONGO: Sve oči su uprte u Ronalda! Može li Kristijano da uradi isto što i Mesi?
Fudbaleri Portugala i DR Konga u sredu od 19 časova igraju svoj prvi meč na Svetskom prvenstvu.
Glavno pitanje koje se nameće je - da li Kristijano Ronaldo može da krene putem Lionela Mesija koji je postigao tri gola na meču Argentina - Alžir?!
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs
Uživo
18:10
Poznati sastavi za današnju utakmicu:
Portugal: Košta – Kanselo, Veiga, Arauho, Mendeš – Vitinja, Neveš, Fernandeš – Silva, Neto, Ronaldo.
DR Kongo: Mpasi-Nzau – Van-Bisaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku – Mukau, Mutusami, Kajembe – Visa, Bakambu.
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