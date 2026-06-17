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18:10

Poznati sastavi za današnju utakmicu:

Portugal: Košta – Kanselo, Veiga, Arauho, Mendeš – Vitinja, Neveš, Fernandeš – Silva, Neto, Ronaldo.

DR Kongo: Mpasi-Nzau – Van-Bisaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku – Mukau, Mutusami, Kajembe – Visa, Bakambu.

17:32

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Ne propustiteFIFA WC 2026MOŽE LI RONALDO KAO MESI?! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Portugal - Kongo
Kristijano Ronaldo

17:31

Pogledajte kakve su kvote pred današnji meč! 

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