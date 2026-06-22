MUNDIJAL 2026
ARGENTINA - AUSTRIJA: Nestvarni Mesi igra za istoriju, Arnautović počinje sa klupe!
Fudbaleri Argentine i Austrije sastaju se u utakmici 2. kola grupe J na Svetskom prvenstvu.
Utakmica se igra u Dalasu sa početkom u 19 časova.
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18:25
Mesi juri rekorde
Golom prestiže Miroslava Klosea kao najbolji strelac Mundijala ikada, a asistencijom nadmašuje Dijega Maradonu kao najbolji asistent ikada.
17:50
Sastavi:
Argentina: E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Medina - Mekalister, De Pol, Enco - Mesi, Almada, La. Martinez.
Austrija: A. Šlager - Danso, Poš, Alaba - K. Šlager, Sijevald, Sabicer, Šmid, Lajmer, Vaner - Gregorič.
17:14
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Tabela grupe J
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Obe ekipe zabeležile su trijumfe u prvom kolu.
Argentina je het-trikom Lea Mesija srušila Alžir sa 3:0.
Austrija je bila bolja od Jordana 3:1, a u listu strelaca upisao se i Marko Arnautović.
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