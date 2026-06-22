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18:25

Mesi juri rekorde

Golom prestiže Miroslava Klosea kao najbolji strelac Mundijala ikada, a asistencijom nadmašuje Dijega Maradonu kao najbolji asistent ikada.

17:50

Sastavi:

Argentina: E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Medina - Mekalister, De Pol, Enco - Mesi, Almada, La. Martinez.

Austrija: A. Šlager - Danso, Poš, Alaba - K. Šlager, Sijevald, Sabicer, Šmid, Lajmer, Vaner - Gregorič.

17:14

Tabela grupe J



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Obe ekipe zabeležile su trijumfe u prvom kolu.

Argentina je het-trikom Lea Mesija srušila Alžir sa 3:0.

Austrija je bila bolja od Jordana 3:1, a u listu strelaca upisao se i Marko Arnautović.