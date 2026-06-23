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19:00

1. minut - Počela je utakmica!

Prvi sa centra krenuli su fudbaleri Uzbekistana!

18:06

Sastavi za današnju utakmicu!

Portugal: Kosta – Mendeš, Veiga, Dijas, Kanselo – Vitinja, Neveš – Feliks, Fernandeš, Neto – Ronaldo.

Uzbekistan: Nematov – Husanov, Abdulaev, Ašurmatov – Karimov, Hamrobekov, Šukurov, Nasrulaev – Fajzulajev, Ganijev – Šomurodov.

17:07

Pogledajte kako se Portugal obrukao u prvoj utakmici!

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Kristijano Ronaldo na meču Portugal - Kongo

17:06

Ronaldo se našao na meti užasnih kritika!

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Užasnu stvar su uradili navijači Portugala!

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