PORTUGAL - UZBEKISTAN: Ronaldo pod ogromnim pritiskom, mora da popravi katastrofalnu sliku iz prve utakmice! Kristijano u STARTNOJ POSTAVI!
Fudbaleri Portugala i Uzbekistana igraju danas od 19.00 u Hjustonu utakmicu drugog kola Grupe K.
Posle prvog kola, Kolumbija je prva na tabeli ove grupe sa tri boda, DR Kongo i Portugal imaju po bod, dok je Uzbekistan bez bodova.
Loš start i remi protiv DR Konga u okviru Grupe K na Svetskom prvenstvu, razočarao je mnoge navijače Portugala.
Na meti žestokih kritika i pod ogromnim pritiskom javnosti našao se Kristijano Ronaldo, koji je pretrpeo najviše udaraca zbog loše partije u prvoj utakmici na Mundijalu.
Besni navijači očekuju hitnu reakciju, a da li će legendarni Portugalac već u današnjem meču uspeti da ućutka kritičare i popravi utisak, ostaje nam da vidimo.
Sastavi za današnju utakmicu!
Portugal: Kosta – Mendeš, Veiga, Dijas, Kanselo – Vitinja, Neveš – Feliks, Fernandeš, Neto – Ronaldo.
Uzbekistan: Nematov – Husanov, Abdulaev, Ašurmatov – Karimov, Hamrobekov, Šukurov, Nasrulaev – Fajzulajev, Ganijev – Šomurodov.