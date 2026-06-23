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Fudbaleri Portugala i Uzbekistana igraju danas od 19.00 u Hjustonu utakmicu drugog kola Grupe K.

Posle prvog kola, Kolumbija je prva na tabeli ove grupe sa tri boda, DR Kongo i Portugal imaju po bod, dok je Uzbekistan bez bodova.

Loš start i remi protiv DR Konga u okviru Grupe K na Svetskom prvenstvu, razočarao je mnoge navijače Portugala.

Na meti žestokih kritika i pod ogromnim pritiskom javnosti našao se Kristijano Ronaldo, koji je pretrpeo najviše udaraca zbog loše partije u prvoj utakmici na Mundijalu.